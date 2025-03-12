Ayvalık'ta İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık'ta İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı

Ayvalık'ta, İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı. Programda, öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın okunması ve çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerin verilmesi gibi etkinlikler gerçekleştirilerek coşku dolu anlar yaşandı.

12.03.2025 22:08
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Ayvalık'ta istiklal Marşı'nın kabul edilişinin 104. yıl coşkusu

BALIKESİR - Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan ve aradan geçen yıllara rağmen Milli Mücadele ruhunu bugünlere taşıyan bağımsızlık sembolümüz İstiklal Marşının kabul edilişinin 101. yıl etkinlikler tüm yurtta olduğu gibi Ayvalık'ta da coşkuyla kutlandı.

Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuvva-i Milliye Konferans Salonu'nda gerçekleşen ve Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı programda milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Törende; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Personel Albay Hüseyin Aydın, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Onur Yavuz, gaziler, daire amirleri, siyasi partilerle, sivili toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda günün anlam ve önemini belirten konuşma, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmenlerinden Sabahat Mirzanlı Çetin tarafından yapıldı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 104 yıldönümünü toplum olarak gururla kutladığımızı vurgulayan Çetin, "Bugün ayrıca İstiklal Marşı'mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla andığımız bir gün. 12 Mart; İstiklal Marşımız ve ulusal kimliğimizin ve özgürlüğümüzün simgesi haline geldiği bir tarihtir. İstiklal Marşı'mız, milli mücadelenin en sıcak günlerinde, Batı Cephe'sinde 1. İnönü Muharebesi sürerken, Ankara'da Mehmet Akif Ersoy'un çok zor şartlarda kaleme aldığı en önemli eseridir. İstiklal Marşı, büyük şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kaleminden milletimizin gururunu, bağımsızlık sevdasını ve vatan sevgisini yansıtan eseridir. Türk Milleti'nin varoluş mücadelesini, istiklal ve hürriyet arayışını ifade ederken, aynı zamanda birlik ve beraberlik duygularını da pekiştirir. Marşın içeriğinde, imkansızlıklar içerisindeki milletimizin ve ordumuzun gösterdiği kahramanlık dile getirilirken, aynı zamanda milli değerlerimiz ve ideallerimiz ifade edilmiştir. Kurtuluş Savaşı'mızın sonunda ordumuzun kazandığı zafer, İstiklal Marşı'mızla mühürlenmiştir." dedi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi

Ayvalık Zübeyde Hanım MTAL öğretmenlerinden Sabahat Mirzanlı Çetin'in konuşmasının ardından İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışmasında birinci ve ikinci olan öğrenciler tarafından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla süren tören; ilçe genelinde yapılan şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından verilmesi, Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı video gösterimi, şiirler ve İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlatan piyes ile sona erdi.

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Kültür Sanat, Politika, Ayvalık, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık'ta İstiklal Marşı'nın 104. Yılı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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