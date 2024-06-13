Ayvalık'ta Kurban Pazarı'nda gözde dana: Paşa - Son Dakika
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Yerel

Ayvalık'ta Kurban Pazarı'nda gözde dana: Paşa

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kurulan Kurban Pazarı'nda, 1 ton 380 kilogram ağırlığındaki Paşa isimli dana büyük ilgi görüyor. Sahibi İbrahim Karagöz, Paşa'nın gücünün farkında olduklarını ve şu ana kadar yoğun talep aldıklarını belirtti. Paşa'ya 500 bin TL fiyat biçildi.

13.06.2024 18:20
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurulan Kurban Pazarı'nda 1 ton 380 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli dana pazarın gözdesi oldu.

Kurban Pazarı'nı ziyaret edenlerin ilgi gösterdiği Paşa ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan hayvanın sahibi İbrahim Karagöz, "2 buçuk yaşındaki Paşa'nın şu andaki canlı ağırlığı 1380 kilogramdır. Kendi çiftliğimizde besledik ve büyüttük. Şu anda satışa çıkardık. İnanın satılıp, satılmaması da o kadar önemli değil. İsteyen gelip, inceleyebilir. Bu çukurda böylesi yok" dedi.

Kurban Pazarı'nı ziyaret edenlerin Paşa'ya yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Karagöz, "Paşa, ne kadar güçlü olduğunun farkında. Bu yüzden de biz bile pek fazla yanına yaklaşamıyoruz. Kurbanlık satın almak isteyenler de çitin dışından Paşa'ya hayranlıkla bakıp gidiyorlar. Şu ana kadar Paşa ile ilgili yoğun talep aldık. Paşa'ya 500 bin TL fiyat biçtik. Demin de ifade ettiğim gibi satılıp, satılmaması bizim için o kadar önemli değil. Müşterisi de çıkarsa tabii ki satacağız" diye konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Kurban Pazarı'nda gözde dana: Paşa - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayvalık'ta Kurban Pazarı'nda gözde dana: Paşa - Son Dakika
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