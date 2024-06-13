Ayvalık'ta Kurban Pazarı'nda gözde dana: Paşa

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurulan Kurban Pazarı'nda 1 ton 380 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli dana pazarın gözdesi oldu.

Kurban Pazarı'nı ziyaret edenlerin ilgi gösterdiği Paşa ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan hayvanın sahibi İbrahim Karagöz, "2 buçuk yaşındaki Paşa'nın şu andaki canlı ağırlığı 1380 kilogramdır. Kendi çiftliğimizde besledik ve büyüttük. Şu anda satışa çıkardık. İnanın satılıp, satılmaması da o kadar önemli değil. İsteyen gelip, inceleyebilir. Bu çukurda böylesi yok" dedi.

Kurban Pazarı'nı ziyaret edenlerin Paşa'ya yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Karagöz, "Paşa, ne kadar güçlü olduğunun farkında. Bu yüzden de biz bile pek fazla yanına yaklaşamıyoruz. Kurbanlık satın almak isteyenler de çitin dışından Paşa'ya hayranlıkla bakıp gidiyorlar. Şu ana kadar Paşa ile ilgili yoğun talep aldık. Paşa'ya 500 bin TL fiyat biçtik. Demin de ifade ettiğim gibi satılıp, satılmaması bizim için o kadar önemli değil. Müşterisi de çıkarsa tabii ki satacağız" diye konuştu. - BALIKESİR