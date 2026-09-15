Ayvalık’ta "Kurtuluş" coşkusu - Son Dakika
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Ayvalık’ta "Kurtuluş" coşkusu

Ayvalık’ta "Kurtuluş" coşkusu
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

İlçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törene; Ayvalık Kaymakamı Ömer Cimşit, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aslı Aynaoğlu, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, 15 Eylül'ün yalnızca geçmişin hatırlandığı bir gün olmadığını, tarihten alınan derslerle geleceğe yön verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ergin, "Bugün 15 Eylül'ü kutlarken geçmişe bakıyoruz. Ama yalnızca geçmişe bakmak yetmez. Çünkü tarih, sadece hatırlamak için değil; anlamak ve geleceğe yön vermek için vardır. Bize düşen görev, atalarımızın bize bıraktığı bu güzel kenti korumaktır. Ayvalık'ın taşına, toprağına, denizine, zeytinine, kültürüne ve tarihine sahip çıkmaktır" dedi.

Çocuklara Ayvalık'ın yalnızca nasıl kurtulduğunun değil, neden kurtulmak zorunda kaldığının da anlatılması gerektiğini belirten Başkan Ergin, bağımsızlık, Cumhuriyet ve demokrasinin önemine dikkat çekerek, "Cumhuriyet bize yalnızca bir yönetim biçimi bırakmadı. Bize bir yaşam anlayışı bıraktı. Bize aklı, bilimi, eğitimi, özgür düşünceyi, kadınların ve erkeklerin eşit yurttaşlığını, çağdaş bir toplum olma hedefini bıraktı. Ayvalık'ın Cumhuriyet'e bağlılığı da işte bu tarihten bu yana gelen hafızadan beslenmektedir. Çünkü bu topraklarda yaşayanlar, özgürlüğün bedelini çok iyi bilir" ifadelerini kullandı.

"İyi ki Ayvalıklıyız, iyi ki Cumhuriyet'in evlatlarıyız"

Kuva-yı Milliye ruhuna vurgu yapan Ergin, bu toprakların bağımsızlığı için mücadele edenlerin torunları olmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Dağlarda, ovalarda, dere tepe demeden mücadele eden Kuva-yı Milliyecilerin; evini, tarlasını, zeytinliğini bırakıp vatanı için mücadele eden insanların, şehitlerimizin ve gazilerimizin torunlarıyız. Onlara büyük bir borcumuz var. Bu borcu sadece onları anarak ödeyemeyiz. Çok çalışarak, üreterek, çocuklarımızı iyi yetiştirerek, kentimizi koruyarak, birbirimize ve Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkarak ödeyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Başkan Ergin, "Bize bırakılan en büyük miras yalnızca üzerinde yaşadığımız toprak değildir. Bize bırakılan miras, bu topraklarda özgür ve onurlu yaşama hakkıdır. Bugün burada bir kez daha hep birlikte söylüyoruz: İyi ki bu toprakların evlatlarıyız. İyi ki bu denizin, bu dağların, bu ovaların, bu zeytinliklerin çocuklarıyız. İyi ki Ayvalıklıyız. ve iyi ki Cumhuriyet'in evlatlarıyız."diye konuştu.

Mesut Ergin'in konuşmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu ve halk oyunları gösterileri gerçekleştirildi.

Kutlama programı, halk oyunlarının ardından gerçekleştirilen resmi geçit töreniyle sona erdi.

Tören sonrasında Ayvalık Belediyesi tarafından vatandaşlara pilav ve ayran ikram edildi.

Kaynak: İHA

Kutlamalar, Balıkesir, Ayvalık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ayvalık’ta 'Kurtuluş' coşkusu - Son Dakika

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