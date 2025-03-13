Ayvalık'ta Ramazan İftarı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika
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Ayvalık'ta Ramazan İftarı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Ayvalık\'ta Ramazan İftarı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Cunda Adası'nda, Ayvalık Belediyesi tarafından düzenlenen iftar sofrasında binlerce vatandaş bir araya geldi. Başkan Mesut Ergin, etkinliğin Ramazan'ın paylaşma ve dayanışma ruhunu pekiştirdiğini belirtti.

13.03.2025 14:40  Güncelleme: 14:42
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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin dünyaca ünlü Cunda Adası'nda; Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen iftar sofrasına, adada yaşayan binlerce vatandaş katıldı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma duygularını pekiştiren manevi ikliminde gerçekleşen buluşmada iftar sofrasının bereketi paylaşıldı. İftar sofrasında, samimi sohbetler ve birlikteliğin verdiği sıcak atmosfer yaşandı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Alibey (Cunda) Adamızın Pazar Meydanı'ndaki iftar yemeğimizde binlerce hemşehrimiz ile aynı sofrada bereketi ve huzuru paylaştık. Mübarek Ramazan Ayı'nın bolluğu hanemize, hoşgörüsü gönüllerimize dolsun. Her lokmamızı paylaşacağımız daha nice Ramazan sofralarında buluşmak dileğiyle Birlik, beraberlik ve dayanışma ile Ayvalık Kadar Güzeliz" diye konuştu.

Ayvalık Belediyesi'nce, Ramazan ayı boyunca dayanışma ruhunu pekiştiren etkinlikler ve iftar programları düzenlemeye devam edilecek. Başkan Mesut Ergin, bu tür organizasyonlarla hem ihtiyaç sahiplerine destek olmayı hem de toplumun farklı kesimlerini bir araya getirerek dostluk bağlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Ergin, önümüzdeki günlerde farklı mahallelerde de iftar sofraları kurarak daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ayvalık'ta Ramazan İftarı: Birlik ve Dayanışma Vurgusu - Son Dakika

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