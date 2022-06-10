Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar Seçkisi kitabı tanıtıldı

BALIKESİR Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'nin "Kültür Yayınları" dahilindeki ikinci çalışması olan "Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar Seçkisi" kitabının tanıtım toplantısı Ayvalık Belediyesi yeni hizmet binası avlusunda geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi Kültür Yayınları dahilinde ikinci çalışmaları olan Ayvalık Tarihi Üzerine Akademik Çalışmalar Seçkisi kitabını okuyucuyla buluşturmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Kitabımızda, Ayvalık tarihi üzerine çalışmaları bulunan akademisyen ve araştırmacıların yazılarından bir seçki oluşturuldu. Seçkide, 11 yazarımıza ait 14 eser yer alıyor.Bu çalışmalar, akademik dergilerde yayınlanmış makalelerin toplanması ve kitap için hazırlanmış özgün çalışmaların değerlendirilmesi şeklinde bir araya getirildi. Tarih seçkisindeki her bir çalışma, Ayvalık'a bilimsel bir bakış açısıyla bakabilmemize, onu doğru anlayabilmemize katkı sağlayacak" dedi.

Ayvalık kent arşivi

Kitabımın yine bir ilke imza attığını belirten Başkan Ergin, tarihi, mimarisi, doğası, kültürel kimliği ile birçok özgünlüğü içinde barındıran Ayvalık'ın, bilim dünyası açısından da çok önemsenen bir yerleşim olduğunun farkında olduklarını dile getirdi. Ayvalık üzerine çalışmış ya da çalışmakta olan bu yayınların sistemli bir şekilde bir araya getirilmesi, Ayvalık kent arşivinin oluşturulması açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayarak, yayınlanan kitabı Ayvalık halkına hediye ettiğini söyledi.

Ayvalık'ın dünü bugünü ve yarını

Ayvalık üzerine yazılmış mevcut tarih çalışmaları değerlendirildiğinde bu kitabın, tarih çalışmalarının sadece bir bölümünü oluşturacağını ve bu nedenle akademik seçkinin hem tarih alanındaki diğer çalışmalarla hem de farklı disiplinlerdeki çalışmalarla devam etmesine yönelik bir çabanın içinde bulunacağını hatırlatan Dr.Berrin Akın Akbüber ise; "Bu çaba, aynı zamanda Ayvalık üzerine gerçekleştirilmiş çok değerli akademik çalışmaların tümüne karşı sorumluluğumuzu yerine getirmemize ve Ayvalık kent arşivi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamamıza olanak verecektir. Ayvalık tarih seçkisinin içeriği, belgelere dayandırılmayan veya geçerli sayılabilecek kaynaklarla desteklenemeyen geçmişin, tarih biliminin konusu içinde değerlendirilemeyeceği bilinci ile oluşturulmuştur. Ayvalık'ın dünü, bugünü ve yarınını kapsayan bir sürekliliğin içinde tarihinin anlaşılabilmesine katkı sağlanması nihai amaç olmuştur. Çalışmalar, Ayvalık kent merkezinden çevresindeki yerleşimlere uzanacak şekilde belli bir kronolojik düzende sunulmaya çalışılmıştır. Kitabın içeriğindeki 19.yüzyıl ile20.yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanan döneme ait çalışmalar geniş bir yer tutmaktadır. Kitabın, bilimsel literatüre Ayvalık üzerinden katkı sağlayan bir çalışma olmasının yanı sıra, farklı disiplinlerdeki yeni çalışmaların oluşmasına öncülük edeceği de muhakkaktır. Birçok açıdan değerlendirildiğinde sonuçları ve çıktıları ile uzun yıllardır akademik mesaisini Ayvalık üzerine gerçekleştiren bir bilim insanı olarak, bu seçki çalışmasının beni de son derece mutlu ettiğini belirtmek isterim" diye konuştu.