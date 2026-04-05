Azerbaycan heyetinden Trabzon'a sağlık turizmi çıkarması - Son Dakika
Azerbaycan heyetinden Trabzon'a sağlık turizmi çıkarması

05.04.2026 14:34  Güncelleme: 14:36
Özel İmperial Hastanesi öncülüğünde Azerbaycan'dan Trabzon'a gelen sağlık turizmi heyeti, yerel yöneticiler ve kuruluşlarla bir araya gelerek ortak projeler geliştirmeyi hedefliyor.

Sağlık turizmi alanında uluslararası iş birliklerini geliştirmek amacıyla, Özel İmperial Hastanesi'nin öncülüğünde Azerbaycan'dan Trabzon'a gelen sağlık turizmi heyeti, kentte bir dizi kurum ziyareti gerçekleştirdi.

Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizme Destek Derneği Kurucu Başkanı Ruslan Guliyev, Özel Tibbi Müesseseleri Topluluğu Baş Sekreteri Vugar Eyvazov, Kalkınma ve Reformlara Destek Veren Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcisi Ramil Aliyev, Azerbaycan Sağlık ve Termal Turizm Derneği Temsilcisi Ceyhun Aşirov, Referans Medikal Grup temsilcisi Anar Yusifov ve Azerbaijan Health Tourism CEO'su Elnara Cabbarova'dan oluşan heyet, Trabzon'da sağlık turizmi alanında gerçekleştirilebilecek ortak projeler üzerine temaslarda bulundu.

Ziyaret programı çerçevesinde heyet, ilk olarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen görüşmede, Trabzon'un sağlık turizmi potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesi, uluslararası hasta hareketliliğinin artırılması ve iki ülke arasında bu alanda geliştirilebilecek stratejik iş birlikleri ele alındı. Taraflar, özellikle sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve ortak projelerin hayata geçirilmesi konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Heyet daha sonra Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Topsakal ile bir araya gelerek, bölgedeki sağlık altyapısı ve uluslararası hasta kabul süreçleri hakkında bilgi aldı. Program kapsamında bir diğer ziyaret Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkut Çelebi'ye gerçekleştirildi. Görüşmede, sağlık turizminin ekonomik boyutu ve iki ülke arasındaki ticari iş birlikleri ele alındı. Son olarak Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tuna ile bir araya gelen heyet, sağlık turizmi ile entegre turizm faaliyetleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Özel İmperial Hastanesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, Türkiye ile Azerbaycan arasında sağlık turizmi alanında geliştirilebilecek ortak projeler ve sektörel iş birlikleri ele alındı. - TRABZON

Kaynak: İHA

