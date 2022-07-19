Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde vatandaşların yerleştirilmesine başlandı - Son Dakika
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Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde vatandaşların yerleştirilmesine başlandı

19.07.2022 15:17
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde vatandaşların yerleştirilmesine başlandı

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerinden olan Zengilan kentindeki Ağalı köyüne bugün itibariyle vatandaşların yerleştirilmesine başlandı.

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı bölgelerinden olan Zengilan kentindeki Ağalı köyüne bugün itibariyle vatandaşların yerleştirilmesine başlandı.

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da ilk "Akıllı Köy" projesinin gerçekleştirildiği Zengilan kentindeki Ağalı köyüne vatandaşların yerleştirilmesine başlandı. Ağalı köyüne yerleştirilecek olan ilk grup vatandaş Bakü'den Zengilan'ın Ağalı köyüne gitmek üzere yola çıktı.

Dört aşamada gerçekleştirilecek olan sürecin ilk etabında 40'tan fazla ailenin Ağalı köyüne yerleştirilmesi planlanıyor. Vatandaşların istihdam, sosyal, eğitim ve sağlık meseleleri ilgili kurumlar tarafından sağlanacak. - BAKÜ

YORUMLAR
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Bakan Yanık, çalışma ziyareti amacıyla yarın Azerbaycan'a gidiyor Bakan Yanık, çalışma ziyareti amacıyla yarın Azerbaycan'a gidiyor Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da Avrupa Komisyonu Başkanı Leyen, Azerbaycan'da
Kaynak: İHA

Ermenistan, Azerbaycan, Bakü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde vatandaşların yerleştirilmesine başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde vatandaşların yerleştirilmesine başlandı - Son Dakika
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