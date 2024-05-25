Azerbaycan Ordusu, Ermenistan'ın terk ettiği mevzilerde füze sistemi ve güdümlü füze ele geçirdi

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Azerbaycan Ordusu, Ermenistan ordusunun Karabağ'da terk ettiği mevzilerde karadan havaya füze sistemi, hedefleme istasyonu, fırlatıcılar ve güdümlü füze ele geçirdi.

Azerbaycan'ın eylül ayında Ermenistan'a karşı gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunun ardından Karabağ'da arama çalışmaları sürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın terk ettiği savaş mevzilerinde füze sistemi tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hocalı ilinde bulunan askeri tesisten, kullanılabilir "2K11 Krug" karadan havaya füze sistemi ile "132" füze hedefleme istasyonuna, "2P24" fırlatıcılara ve "38" güdümlü füzesine Azerbaycan ordusu tarafından el konuldu" ifadeleri yer aldı. - BAKÜ