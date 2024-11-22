Azime Çiftçi'den Tortum'da anlamlı ziyaretler - Son Dakika
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Azime Çiftçi'den Tortum'da anlamlı ziyaretler

Azime Çiftçi\'den Tortum\'da anlamlı ziyaretler

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi'nin Tortum ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle takdir topladı.

22.11.2024 10:08
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin eşi Azime Çiftçi'nin Tortum ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerle takdir topladı. İlçede bulunan Tortum Yöresel Ürünler Çarşısı, Tortum Halk Eğitimi Merkezi ve Tortum Kadın Kooperatifi Kafeteryası'nı ziyaret eden Çiftçi, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Azime Çiftçi, 1995 yılında Şırnak'ta vatani görevini yaparken PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit düşen Şakir Kara'nın Tortum merkezde yaşayan annesi Rukiye Kara'yı da ziyaret ederek, başsağlığı ve minnet duygularını ifade etti.

Ziyaretleri sırasında ihtiyaç sahibi aileleri de unutmayan Çiftçi, muhtaç ailelere moral ziyaretinde bulunarak çeşitli desteklerde bulundu.

Çiftçi'ye ziyaretlerinde Vali Yardımcısı Lokman Düzgün'ün eşi Hanife Düzgün, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk'ün eşi Esra Öztürk, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'in eşi Kerime Dinç, Tortum Kaymakamı Fatih Bayram'ın eşi Tuğba Bayram eşlik etti.

Azime Çiftçi'nin ilçede gerçekleştirdiği temaslar, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Azime Çiftçi'den Tortum'da anlamlı ziyaretler - Son Dakika

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