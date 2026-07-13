Azimle Fizyoterapist Oldu

Mersin'de henüz 6 aylıkken beyin felci tanısı konulan genç kadın, yıllar süren zorlu tedavi sürecini azmiyle geride bırakarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi ve fizyoterapist oldu. Gönüllü olarak görev yaptığı hastanede motosiklet kazası sonrası tedavi ettiği hastasıyla hayatını birleştiren genç kadının umut, azim ve sevgiyle örülü yaşam hikayesi, görenlere ilham verdi.

Mersin'de henüz 6 aylıkken geçirdiği havale sonrası serebral palsi (beyin felci) tanısı konulan 31 yaşındaki Selcen Kankul Kurban, uzun yıllar süren tedavi sürecinde fizik tedaviyle yeniden hayata tutundu. Çocukluk döneminde konuşma kabiliyetini kaybeden, sol kolu ve bacağını kullanmakta güçlük çeken Kurban, ailesinin desteğiyle tedavisini sürdürerek zamanla konuşma becerisini yeniden kazandı, hareket kabiliyetini geliştirdi. Kendi hayatında önemli bir dönüm noktası olan fizik tedavi sürecinden ilham alan, yaşadığı zorluklara rağmen eğitim hayatından kopmadı ve fizyoterapist olmaya karar verdi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden mezun olan Kurban, ön yargılar nedeniyle iş bulmakta zorlandı. Mesleğini yapma isteğinden vazgeçmeyen Kurban, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 2 yıl boyunca gönüllü olarak çalıştı. Gönüllü fizyoterapist olarak görev yaptığı dönemde, 2019 yılında geçirdiği motosiklet kazası sonrası hastanede tedavi gören Tufan Kurban ile tanıştı.

Fizik tedavi sürecinde başlayan tanışıklıkları zamanla arkadaşlığa, ardından da aşka dönüşen Selcen ile Tufan Kurban, yaklaşık 3 yıl önce evlendi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde pediatrik fizyoterapist olarak görev yapan Kurban, kocasıyla birlikte sosyal medya üzerinden engelli bireylerin yaşamına dikkat çeken farkındalık içerikleri üreterek destek oluyor.

"En büyük hayalim kahramanım gibi olmaktı"

Yaşadığı zorlu tedavi sürecinin kendisini mesleğine yönlendirdiğini anlatan Selcen Kankul Kurban, tüm engellere rağmen hayalinden vazgeçmediğini söyledi. Kurban, "6 aylıkken havale sonucu beyin felcim gerçekleşti. Uzun süren yoğun bakım sürecinden sonra fizik tedaviyle hayata tutundum. Benim bir kahramanım vardı ve en büyük hayalim o kahramanım gibi olmaktı. Tüm engellere ve 'yapamazsın' diyenlere rağmen bugün Mersin'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında çocukların kahramanı olarak görev yapıyorum" dedi.

Mesleğini yapabilmek için gönüllü olarak çalıştığı hastanede, hayatının en önemli dönüm noktalarından birini yaşadığına değinen Kurban, "Üniversiteyi bitirdiğim dönemde ön yargılar nedeniyle iş bulamıyordum. Mesleğimi yapmayı o kadar çok istiyordum ki Mersin Üniversitesi'nde 2 yıl boyunca gönüllü olarak çalıştım. Gönüllü olarak çalıştığım dönemde Tufan Kurban motosiklet kazası sonucu hastaneye geldi ve o şekilde tanışmış olduk" şeklinde konuştu.

"İlk tanıştığımızda fizyoterapistimdi"

2019 yılında geçirdiği motosiklet kazasının hayatını değiştirdiğini belirten Tufan Kurban ise fizik tedavi sürecinde başlayan tanışıklıklarının zamanla evliliğe uzandığını ifade etti. Kurban, "2019'da motosiklet kazası geçirdim. Kazadan sonra ameliyat oldum ve fizik tedavi sürecim başladı. Eşimle ilk kez orada tanıştık. Kendisi benim fizyoterapistimdi. Fizik tedavi sürecim bittikten sonra konuşmaya başladık, birbirimizi daha yakından tanıdık. Eşimde beni etkileyen çok şey vardı ama en çok kalbinin güzelliği ve temiz olmasıydı" diye konuştu.

Eşiyle birlikte sosyal medya üzerinden engelli bireylere yönelik farkındalık çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Kurban, "Eşim benden önce de farkındalık videoları çekiyordu. Ben de ona destek oldum. Birlikte videolar çekmeye başladık. İnsanlara mesajlarımızı ilettik, ilham kaynağı olduk. İnsanlar da bunu beğendi ve paylaştı. Böylece mesajımız daha çok kişiye ulaştı" ifadelerini kullandı. - MERSİN