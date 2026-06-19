Azimle Hekim Oldu - Son Dakika
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Azimle Hekim Oldu

Azimle Hekim Oldu
19.06.2026 09:52
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Yasin Kirazcı, tıbbi teknisyenlikten pratisyen hekimliğe azmiyle yükseldi, öğrencilere ilham verdi.

Çanakkale'de meslek hayatına tıbbi laboratuvar teknisyenliği ile başlayan Yasin Kirazcı, çalıştığı sırada doktor olmak isteyince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) 2 sene boyunca hazırlandı. Kirazcı, bu hazırlık sürecinde hem çalıştı hem okudu. Emeğinin meyvesini tıp fakültesine birincilik ile girerek alan Yasin Kirazcı, şimdi ise Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen hekim olarak çalışıyor.

Çanakkale'de yaşayan Yasin Kirazcı, liseye kadar olan eğitim hayatının parlak olmadığını ve bu yüzden üniversite sınavına girmediğini söyledi. Sağlık meslek lisesi mezunu olan Kirazcı, Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girerek Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'nde tıbbi laboratuvar teknisyenliğine atandı.

Çalıştığı sırada doktorluğa özenen Kirazcı, YKS'ye 2 sene boyunca hazırlandı. Kirazcı, bu hazırlık sürecinde hem çalıştı hem okudu. Emeğinin meyvesini tıp fakültesine birincilik ile girerek alan Yasin Kirazcı, şimdi ise Ezine Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde pratisyen hekim olarak çalışıyor.

Pratisyen Hekim Yasin Kirazcı hafta sonu YKS sınavına girecek olan öğrencilere başarılar dileyerek, "Azim ettikçe ve gerekli fedakarlıkları gösterdiklerinde başaramayacakları bir şey olmadığını bilsinler" dedi.

Eğitim sürecine değinen Pratisyen Hekim Yasin Kirazcı, "Ortaokul ve lisede pek parlak bir öğrenci değildim. Sağlık meslek sitesini bitirdim. Sağlık meslek sitesini bitirdiğim gibi KPSS sınavına girdim. İyi bir puanı alarak tıbbi laboratuvar teknisyeni olarak çalışmaya başladım. Mesleğimin ilk yıllarında çalışma döneminden kaynaklı pek bir gelecek hayalim olmadı. Fakat sonrasında uzman hekimlerimize özenerek ve daha iyi bir gelecek hayaliyle üniversite sınavına çalışmaya karar verdim. Gerek sağlık meslek lisesinde mesleki ağırlıklı dersler görmem sebebiyle gerekse ayda 8 gün yoğun bir şekilde çalışmam sebebiyle bazı fedakarlıklar göstermem gerekliydi. Ben de gerek uyku süremden olsun gerekse sosyal yaşantımdan olsun maksimize fedakarlık göstererek iki sene boyunca üniversite sınavına hazırlandım" dedi.

Çalışmalarının meyvesini tıp fakültesine birincilik ile girerek aldığını belirten Yasin Kirazcı, "İki senelik çalışmam sonucunda tıp fakültesine birinci olarak yerleşerek bunun meyvesini almış oldum. Tıp fakültesinde okurken aynı zamanda Bozcaada Toplum Sağlığı Merkezi'nde çalışıyordum. Nöbet ertesi okula gidiyordum, okul ertesi nöbete geçiyordum. Bu şekilde geçti. Aynı zamanda biz üç kardeşiz. Aynı döneme denk geldi bizim üniversite sınavına hazırlık sürecimiz. Onlar da benimle birlikte tıp fakültesini kazandı. Birbirimize çok güzel çalışma arkadaşı olduk. Annem babam da bana çok güzel destek oldu, bize çok güzel destek oldu. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Okul hayatında ve çalışma hayatında gerek il sağlık müdürlüğümüz, gerek çalışma arkadaşlarımız olsun, mümkün olduğunca bana kolaylık sağlamaya çalıştılar. Onlara da buradan teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.

Hafta sonu YKS sınavına girecek öğrencilerin pes etmemelerini vurgulayan Kiracı, şu ifadeleri kullandı:

"Hafta sonu YKS var malum olarak. Buradan gelecek tüm arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Ben de zamanında bu seviyelere geleceğimi hayal edemiyordum. Uzmanlık için hala ders çalışıyorum. Daha ileri gideceğim inşallah. Azim ettikçe ve gerekli fedakarlıkları gösterdiklerinde başaramayacakları bir şey olmadığını bilsinler. Benim sürecim de inişli çıkışlı geçti. Onlar da bunun böyle olacağını, pes etmemeleri gerektiklerinin farkında olsunlar. Ben hiçbir zaman pes etmedim. Şu an bunu karşılığında aldığım için kendime teşekkür ediyorum." - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Çanakkale, Eğitim, Yaşam, Yerel, YKS, Son Dakika

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