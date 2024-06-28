Azimli kadınlar güçlerini birleştirip kendi iş yerlerini açtılar - Son Dakika
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Azimli kadınlar güçlerini birleştirip kendi iş yerlerini açtılar

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Bayburt'ta Nazan Meyram Küçükosman, Mafire Yıldırım, Sibel Kurdal, Sevil Okumuş, Gülümser Aydemir isimli kadınlar Yeni Yüzyıl Kadın Kooperatifi isimli işletmelerini kurup, yemek hizmeti sektörüne güçlü kadınlar olarak adım attılar. Hemcinslerine örnek olan kadınlar kurdukları kooperatifte balık, köfte, sulu yemek çeşitlerinin yanı sıra Bayburt'a özgü yöresel lezzetlerle gelen müşterilerine güler yüzle hizmet veriyorlar. Azimli kadınların kurdukları işletmede ise hem ekonomiye, hem de istihdama katkı sağlanıyor.

28.06.2024 08:32
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Azimli kadınlar güçlerini birleştirip kendi iş yerlerini açtılar

Hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlıyorlar

BAYBURT - Bayburt'ta Nazan Meyram Küçükosman, Mafire Yıldırım, Sibel Kurdal, Sevil Okumuş, Gülümser Aydemir isimli kadınlar Yeni Yüzyıl Kadın Kooperatifi isimli işletmelerini kurup, yemek hizmeti sektörüne güçlü kadınlar olarak adım attılar. Hemcinslerine örnek olan kadınlar kurdukları kooperatifte balık, köfte, sulu yemek çeşitlerinin yanı sıra Bayburt'a özgü yöresel lezzetlerle gelen müşterilerine güler yüzle hizmet veriyorlar. Tüm esnafın erkeklerden oluştuğu tarihi Kasaplar Çarşısı'nda kadın girişimciler olarak kendi işlerini kuran kadınlar, titiz çalışmalarıyla da esnaf arkadaşlarından takdir topluyorlar. Azimli kadınların kurdukları işletmede ise hem ekonomiye, hem de istihdama katkı sağlanıyor.

Kooperatif Başkanı Nazan Meyram Küçükosman'ın öncülüğünde kurulan işletmenin tüm ortakları ve çalışanları da kadınlardan oluşuyor. Denizi olmayan Bayburt'ta vatandaşlara balık kültürünü aşılamayı hedefleyen kadınlar el lezzetleriyle gelen müşterilerin önce gözlerini, sonra karınlarını doyuruyorlar. Farklı lezzetlerin yer aldığı kooperatife müşteri olarak gelenler ise kadınların el lezzetinden ve güler yüzünden memnun olarak ayrılıyorlar.

"Hedefimizde fabrika kurmak var, kadınlar olarak onu da başaracağız"

Kooperatifin Kurucu Başkanı Nazan Meyram Küçükosman, işleri büyüttükten sonra Bayburt'ta fabrika açmayı hedeflediklerini söyledi. İstihdama katkı sağlayacak fabrikayı ilerleyen zamanlarda kuracaklarını belirten Küçükosman, "Hanımlar olarak bir araya gelip bir kooperatif kuralım dedik, restoran açalım dedik ve restoranımızı açtık. Bayburt'ta eksik olan ne var diye düşünürken balık kültürünün eksik olduğu kanaatine vardık. Bu defa ilk balık restoranı olarak işe başladık, daha sonra talepler üzerine yöresel yemeklere geçiş yaptık. Kooperatifimiz yeni olmasına rağmen bu sistemi oturttuktan sonra, işleri tam istediğimiz hale getirdikten sonra istihdama destek olmak düşüncesiyle bir fabrika kurmak istiyoruz, bunu da başaracağımıza inanıyorum" diyerek konuştu.

"Kadınlar isterse başaramayacağı hiçbir şey yok: Biz Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın torunlarıyız"

Kadınların tarih boyunca önemli işlere imza attığını, hemcinslerinin çok güçlü olduğunu söyleyen kooperatifin ortaklarından Mafire Yıldırım, "Kooperatifin bir ortağı da benim. Kadınlar isterse, başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Çünkü biz Nene Hatun'un, Kara Fatma'nın torunlarıyız. Bizden kolay kolay hiçbir şey kurtulmaz. Hep birlikte bir olalım, beraber olalım, güçlü olalım. Dünyaya bile hükmederiz biz" dedi.

"7 kafadar, 7 arkadaş bir araya gelerek kendi işimizi kurduk"

Diğer arkadaşlarıyla beraber kooperatif kurarak, kendi ayakları üzerinde durduklarını ifade eden işletmenin ortağı Sibel Kurdal, "7 kafadar, 7 arkadaş baş başa verip, kooperatifimizi kurduk. Temiz, steril, hijyen bir ortamda müşterilerimizi memnun etmeye çalışıyoruz. Gelen müşterilerimiz çok memnun. Biz de bu durumdan onur ve gurur duyuyoruz. Bütün kadınların, bütün arkadaşlarımızın, bütün hanımefendilerin el ele vererek çok şeyler başaracağına eminim" sözlerini kullandı.

"Kadının başaramayacağı hiçbir şey yok, kadınlarımız kendilerini güçlü hissetsinler"

Kadınlara güç birliği içerisinde olmaları çağrısında bulunan bir diğer ortaklardan Sevil Okumuş, "Bizler güç birliği içerisinde başardık, diğer kadınlar da başarabilir diye düşünüyorum" diyerek, "Denizi olmayan bir memlekette balık kültürünü insanlarımıza aşılamak adına arkadaşlarımızla beraber kooperatif bünyesi altında balık restoranı açtık. Hanımlarımız balığın kokusundan dolayı evlerinde pek balık pişirme taraftarı değiller. Müşterilerimiz buraya gelip kokusuz, lezzetli balıklarımızı hijyenik ortamda yiyebiliyorlar. Müşterilerimiz çok memnun, onlar mutlu olunca biz de memnun oluyoruz. Kadının başaramayacağı hiçbir şey yok. Kadınlarımız kendilerini güçlü hissetsinler, birlik içerisinde olsunlar. Güç birliği içerisinde bizler başardık, diğer kadınlar da başarabilir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Azimli kadınlar güçlerini birleştirip kendi iş yerlerini açtılar - Son Dakika

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