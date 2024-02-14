Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu 2. OSB\'de İncelemelerde Bulundu

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Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Ilıca mahallesi sınırları içinde bulunan Yavuz Selim Mevkiinde yapımı yüzde 70 düzeyinde devam eden 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Seçim gezilerinde en çok karşılarına çıkan iş talepleri konusunda 2. OSB'nin büyük ölçüde ihtiyaca cevap vereceğini ifade eden Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 1 Nisan'da göreve gelmelerinin ardından 2. OSB'nin istihdam çalışmalarında belediye yönetimi olarak etkin çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Özel sektör yatırımlarının en önemli merkezi olacak 2. OSB ile şimdiye kadar gelen talepler ile 30 bine yakın işsizin yüzünün güleceğini ifade eden Tavlaşoğlu, "Allah nasip eder göreve gelirsek, ilçemizde işsizliğin minimum seviyeye gelmesi için canhıraş mücadele sarf edeceğiz. 1. ve 2. Organize Sanayi bölgelerinin ilçemiz sınırları dahilinde olmasını avantaja çevireceğiz. İşsiz gençlerimiz ile yatırım firmaları arasında köprü vazifesi görmeyi amaçlayan projelerimiz olacak. İnanıyorum ki 2. OSB yalnızca Aziziye değil Erzurum içinde istihdamda adeta çığır açacaktır" diye konuştu. - ERZURUM