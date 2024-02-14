Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu 2. OSB'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu 2. OSB'de İncelemelerde Bulundu

Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu 2. OSB\'de İncelemelerde Bulundu

Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. Tavlaşoğlu, 2. OSB'nin istihdam çalışmalarında etkin rol oynayacaklarını belirtti.

14.02.2024 13:12  Güncelleme: 13:15
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Cumhur ittifakı Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, Ilıca mahallesi sınırları içinde bulunan Yavuz Selim Mevkiinde yapımı yüzde 70 düzeyinde devam eden 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu.

Seçim gezilerinde en çok karşılarına çıkan iş talepleri konusunda 2. OSB'nin büyük ölçüde ihtiyaca cevap vereceğini ifade eden Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu, 1 Nisan'da göreve gelmelerinin ardından 2. OSB'nin istihdam çalışmalarında belediye yönetimi olarak etkin çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Özel sektör yatırımlarının en önemli merkezi olacak 2. OSB ile şimdiye kadar gelen talepler ile 30 bine yakın işsizin yüzünün güleceğini ifade eden Tavlaşoğlu, "Allah nasip eder göreve gelirsek, ilçemizde işsizliğin minimum seviyeye gelmesi için canhıraş mücadele sarf edeceğiz. 1. ve 2. Organize Sanayi bölgelerinin ilçemiz sınırları dahilinde olmasını avantaja çevireceğiz. İşsiz gençlerimiz ile yatırım firmaları arasında köprü vazifesi görmeyi amaçlayan projelerimiz olacak. İnanıyorum ki 2. OSB yalnızca Aziziye değil Erzurum içinde istihdamda adeta çığır açacaktır" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu 2. OSB'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aziziye Belediye Başkan Adayı Eyüp Tavlaşoğlu 2. OSB'de İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
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