Aziziye Belediyesi'nde Termal Hamle: Aile Kabinleri İkiye Katlanıyor - Son Dakika
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Aziziye Belediyesi'nde Termal Hamle: Aile Kabinleri İkiye Katlanıyor

Aziziye Belediyesi, Ilıca Termal Tesisleri'ndeki aile kabinlerinin sayısını ikiye katlamak için çalışmalara başladı. Başkan Emrullah Akpunar, termal tesislerin güncelleme ve modernizasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve yeni tasarlanan VIP aile kabinlerinin termal tesislere güç katacağını belirtti.

10.06.2024 11:48
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Aziziye Belediyesi'nde başlatılan termal hamlenin ikinci adımı aile kabinleri için atıldı. Başkan Emrullah Akpunar'ın talimatıyla başlatılan çalışma kapsamında Ilıca Termal Tesisleri'ndeki aile kabinlerinin sayısı ikiye katlanacak.

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, ilçedeki termal su kaynaklarının zenginleştirilmesi için başlattığı sondaj seferberliğini, Ilıca Termal Tesisleri'ndeki güncelleme ve modernizasyon çalışmasıyla taçlandırdı. Akpunar, hali hazırda 18 aile kabininin hizmet verdiği tesislere, yeni tasarlanan VIP kabinler kazandırmak için kolları sıvadı. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, yapım çalışmalarını yerinde incelediği VIP aile kabinlerinin termal tesislerin gücüne güç katacağını söyledi.

Kabin Sayısı İkiye Katlanıyor

Konuyla ilgili olarak bir değerlendirmede bulunan Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, geçtiğimiz hafta başlattıkları sondaj çalışmasını hatırlatarak, "Attığımız ilk adım, zengin termal kaynaklarıyla meşhur Ilıca'mızda yeni bir sondaj çalışması başlatmak olmuştu. Bir diğer adımımız ise, Ilıca Termal Tesislerimizdeki aile kabinlerine yönelik oldu" dedi.

Tesislerdeki aile kabini sayısının 18 olduğunu, yeni yapılan planlamayla bu sayının 36'ya çıkarılacağını açıklayan Başkan Akpunar, yeni aile kabinlerini VIP olarak tasarladıklarını ifade ederek, "Yeni aile kabinlerimiz, Ilıca Termal Tesislerimizin gücüne güç katacak" ifadesini kullandı.

Akpunar'dan Turizm Vurgusu

Sondaj işlemiyle eşzamanlı yürütülen çalışmaların kısa bir süre içerisinde tamamlanacağının altını çizen Başkan Akpunar, "Tesislerimizdeki yenileme ve modernizasyon çalışmamızın sonunda, hem konuklarımızın taleplerini fazlasıyla karşılamış, hem de termal turizme yeni bir boyut kazandırmış olacağız. Yeni aile kabinlerimizin de katkısı ile termal turizm ve sağlık turizmi entegrasyonunu çok daha süratli bir biçimde sağlamış olacağız. Ilıca'mıza, Aziziye'mize ve Erzurum'umuza şimdiden hayırlı olsun" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aziziye Belediyesi'nde Termal Hamle: Aile Kabinleri İkiye Katlanıyor - Son Dakika

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