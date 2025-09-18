Aziziye Belediyesi\'nden örnek tarih etkinliği

Aziziye Belediyesi, belediyecilik hizmetlerinin dışında sosyal ve kültürel sorumluluk projelerine de imzasını atıyor. Gençlerde tarih bilinci oluşturma, milli duyguları güçlendirme ve öğrencilere yerinde öğrenme fırsatı sunan özel bir projeyi hayata geçiren Aziziye Belediyesi, ilçedeki okullarda öğrenim gören lise öğrencilerini Çanakkale'ye gönderdi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Yavilioğlu ve tarih öğretmenlerinin nezaretinde Çanakkale'yi gezip görme fırsatı bulan öğrenciler, kahramanlık destanlarının yazıldığı Çanakkale'de tarihle adeta iç içe bir buluşma gerçekleştirdi.

Gençler tarihle buluştu

Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın bundan böyle geleneksel hale getirileceğini açıkladığı Çanakkale Tarih Gezisi programının ilkine, 9-10- 11 ve 12'nci sınıflarda öğrenim gören lise öğrencileri katıldı. Karayoluyla gerçekleştirilen gezide, düşmanın bile saygı duyduğu bir direnişe sahne olan Çanakkale'de tarih turu atıldı. Aziziyeli öğrenciler, Çanakkale Şehitliği, 57. Alay Şehitliği, Conkbayırı, Anzak Koyu, Şehitler Abidesi ve Aynalı Çarşı gibi milli duyguları besleyen mekanları gezerek tarihi yerinde öğrendi. Kahramanlık destanlarının yazıldığı Çanakkale'ye Erzurum'dan selam da götüren Aziziyeli öğrenci kafilesi, şehitler için dualar edip, tazimde bulundu.

Çanakkale'nin önemini anlattı

Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, milli ruh ve imanın, vatan aşkının ve hürriyet sevdasının Çanakkale'de topa tüfeğe karşı galip geldiğini vurguladı. Başkan Akpunar, " Çanakkale Zaferi, sadece bir savaşla elde edilmiş değildir. Çanakkale'de galip gelen aynı zamanda inançtır, cesarettir, kahramanlıktır. Bu yüzdendir ki Çanakkale, kahraman ordumuzun sırtında mermi ve tüfek gibi adeta vatanı taşıdığı mukaddes bir beldedir." ifadelerini kullandı. Bunları bilmenin tek başına yeterli olmayacağına dikkati çeken Akpunar, Çanakkale'yi gezip görmenin de çok büyük bir gereklilik olduğunun altını çizdi.

Milli şuur ve bilinç vurgusu

Tarih bilinci oluşturmak, milli duyguları güçlendirmek ve dünle bugün arasında bağ kurabilmelerini sağlayarak gençlere yerinde öğrenme fırsatı sunmak için Çanakkale Tarih Turu organize ettiklerini belirten Başkan Emrullah Akpunar, bu gezileri aynı zamanda geleneksel hale getireceklerini bildirdi.

Akpunar, "Bundan böyle ilçemizdeki öğrencileri tarihimizin kalbinin attığı her ile ve her mekana göndereceğiz. Yavrularımız şanlı tarihimizi sadece kağıt üzerinde değil, o destanları yazdığımız yerlerde görsünler ve hissederek öğrensinler istiyoruz. Çünkü yaşadığımız özellikle bu dönemde milli şuur ve bilinç sahibi gençlere ihtiyacımız var. İşte bu amaca ulaşma noktasında işbirliği yaptığımız Aziziye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze de çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM