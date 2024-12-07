Azmiyle Takdir Toplayan Ayakkabı Boyacısı Ahmet Kartalmış - Son Dakika
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Azmiyle Takdir Toplayan Ayakkabı Boyacısı Ahmet Kartalmış

Azmiyle Takdir Toplayan Ayakkabı Boyacısı Ahmet Kartalmış

Elazığ'da 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Ahmet Kartalmış, 4 çocuğunu okutmanın gururunu yaşıyor.

07.12.2024 14:44
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Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanında 35 yıldır ayakkabı boyacılığı yapan Ahmet Kartalmış, geçim mücadelesi ve azmiyle takdir topluyor. Kartalmış geçimini sağladığı mesleği ile 4 çocuğunu okutmanın gururunu yaşıyor.

Elazığ 15 Temmuz Demokrasi Meydanında ayakkabı boyacılığı yapan Ahmet Kartalmış (52), azmiyle takdir topluyor. Mesleğe 17 yaşında başlayan 4 çocuk babası Kartalmış, yaşadığı geçim sıkıntısına rağmen 4 çocuğundan 2'sini okuttuğunu, 2'sini ise okutmaya devam ettiğini söyledi.

"Okumadığım için pişmanım"

Kış aylarında çalışmanın zorluğundan bahseden Kartalmış, "Ekmeğimi ayakkabı boyacılığı yaparak kazanıyorum. Bu iş sayesinde çocuklarımı okutuyorum. Tabi kış aylarında çalışmak çok zor. Bununda nedeni hava çok soğuk ama mecbur işimizi yapmak zorundayız. Günlük 600 ile 700 lira bir kazanç sağlıyoruz. Okumadığım için çok pişmanım. Okumanın kıymetini şimdi daha iyi anlıyorum. Bu yüzden çocuklarımı okutmaya çalışıyorum. Çocuklarıma okumanın öneminden bahsediyorum ve gençlere naçizane tavsiyem, eğitimlerini tamamlayarak kendilerini geliştirsinler ve bir meslek sahibi olsunlar" dedi.

"Boyacılık bizden sonra biter"

Yapmış olduğu mesleğin gençler tarafından tercih edilmediğini belirten Ahmet Kartalmış, "Gençler şimdi bir işe girip çalışmıyor bile, gelip burada boyacılık mı yapacak? Zaten gençlik bitmiş. Biz 17 yaşımızdan beri bu işi yaptığımız için devam ettiriyoruz ama bizden sonra boyacılık yapan olmaz. Bizde bir yerde mecburiyetten yapıyoruz. Geçimimizi sağlamamız gerekiyor" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Azmiyle Takdir Toplayan Ayakkabı Boyacısı Ahmet Kartalmış - Son Dakika

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