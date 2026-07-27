B-Reçete Sistemi Değerlendirildi

Erzincan'da 1 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanmaya başlanan B-Reçete Sistemi'nin sahadaki işleyişi değerlendirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram ile Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, teknik ekiplerle birlikte kentte bitki koruma ürünleri satışı yapan ilaç bayilerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde, B-Reçete Sistemi'nin uygulanma süreci hakkında bayi temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunulurken, sistemin sahadaki işleyişi ve karşılaşılan uygulamalar değerlendirildi.

Yetkililer, B-Reçete Sistemi ile bitki koruma ürünlerinin bilinçli, kontrollü ve kayıtlı kullanımının yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, bu sayede hem üreticinin hem de tüketicinin korunmasına katkı sağlanmasının amaçlandığını ifade etti.

Sistemin sürdürülebilir tarım anlayışını güçlendirmeye yönelik önemli bir uygulama olduğu vurgulandı.