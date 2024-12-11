Baas Rejimi Devrildi, Annesinin Mezarı İçin Dönmek İstiyor

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Bir çocuk annesi Asya Arslan, Baas rejiminin devrilmesiyle ülkesine dönüp atalarının mezarını ziyaret etmek istiyor

YOZGAT - Suriye'deki iç savaştan kaçarak 13 yaşında Türkiye'ye sığınan ve Yozgat'ın Sorgun ilçesinde evlenerek yeni bir hayat kuran Asya Arslan, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle ülkesine dönüp atalarının mezarını ziyaret etmek istiyor.

13 yaşındayken Suriye'deki savaştan kaçarak Yozgat'ta yeni bir hayata merhaba diyen Suriyeli Asya Arslan, 5 yıl önce Murat Arslan ile evlendi. Bir çocuk annesi Arslan, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle ülkesine dönüp atalarının mezarını ziyaret etmek istiyor.

Kimliğinin olmadığını ve bu durumun hayatını zorlaştırdığını ifade eden Asya Arslan, "13 yıldır Türkiye'deyim. Buraya geldiğimde küçücük bir çocuktum. Şimdi bir ailem ve bir çocuğum var ama vatandaşlığım yok. Türkiye'de evlenmiş Suriyeli kadınlara hak tanınmasını istiyorum. Eğer vatandaşlık alırsam annemin ve kardeşlerimin mezarını ziyaret etmek için ülkeme gidip gelebilmek istiyorum" dedi.