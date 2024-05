Yerel

Baba, ağabey ve annenin ölümü, iki gencin hayatını kararttı

Adana'da önce babalarını, ardından ağabeylerini ve daha sonra da trafik kazasında annelerini kaybeden iki gencin hayatı karardı

Uyuşturucu bağımlısı olan kardeşlerden biri düştüğü bu bataktan kurtulmak istiyor

ADANA - Adana'da önce babalarını, ardından ağabeylerini ve daha sonra da trafik kazasında annelerini kaybeden iki gencin hayatı karardı. Uyuşturucu bağımlısı olan kardeşlerden biri düştüğü bu bataktan kurtulmak istiyor.

Hüseyin ile Derya Oğuzeroğlu çifti bundan 41 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin İsmail Volkan ve Gökhan isimin verdikleri çocukları dünyaya geldi. Baba Hüseyin Oğuzeroğlu alkol nedeniyle 2007 yılında, ağabey İsmail Oğuzeroğlu da uyuşturucu nedeniyle 2018 yılında hayatını kaybetti. Anne Derya Oğuzeroğlu ise 2019 yılında otoyolda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Yüzde 50 zihinsel engelli Gökhan ile Volkan bir başına kaldı. İki kardeşe teyzeleri Sevgi Oğuzeroğlu sahip çıktı. Kardeşler bir süre sonra memur oldu ancak Volkan Oğuzeroğlu uyuşturucu batağına düştüğü için memurluktan atıldı. Arkadaşları tarafından yüklü miktarda kredi çektirilen Volkan Oğuzeroğlu, memurluktan da atıldığı için zor günler geçiriyor. Oğuzeroğlu'nun tek istediği bağımlılıktan biran önce kurtulmak.

"Annem, babam ve abimin ölümüne şahit oldum"

En yakınlarını üst üste kaybetmenin kendisini çok etkilediğini söyleyen Oğuzeroğlu, annesini trafik kazasında, abisini uyuşturucu kullanımı kaynaklı, babasını ise alkol kullanımına bağlı olarak kaybettiğini belirerek, "Babam alkolikti, kangren oldu. Babamın ölümünü gördüm. Abim madde kullanıyordu, bağımlıydı. Cezaevinde büyüdü. Cinayet işledi. Abimden de ayrı büyüdüm. Abim cezaevinden çıktıktan sonra madde kullandığından dolayı evde kalp krizi geçirdi. Hastanede bilincini kaybederek yaşadı ve hastanede onun ölümünü gördüm. Ardından annem trafik kazası geçirdi. Annemi kaybettim. Annemin ölümünü kabullenemiyorum. Psikolojim daha çok bozuldu. Psikolojik sorunlarım daha çok arttı. Konuşamıyorum, kendimi zor ifade ediyorum" ifadelerini kullandı.

Madde kullandığından dolayı kendisini hiçbir yere almadıklarını söyleyen Oğuzeroğlu, "Ben sigara içecek bir insan bile değilim. Ben bu duruma geldim, maddeye düştüm. Ben zaten engelsiz yaşam merkezine girseydim orada da yaşardım. Kuralları bilen bir insanım, orada madde kullanacak bir insan değilim. Şu an annem yanımda olsaydı her şey güzel olurdu zaten. Ben dünyamı kaybettim, kanadım kırıldı" dedi.

Annesini çok özlediğinin altını çizen Oğuzeroğlu, "Annemi çok özledim. Kendimi ifade edemiyorum. Her gün özlüyorum, acı çekiyorum, özlem duyuyorum. Her gün acı çekiyorum, her gün özlüyorum. Sadece acı çekiyorum" dedi.