Baba İddiasını Yalanladı

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Çocuğunun eski eşi tarafından yurt dışına kaçırıldığını söyleyen baba Erhan Akıncı'nın iddiasını, eski eşi Gülzar Hasanova'nın avukatı Murat Aydın yalanladı. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden Aydın, "Mahkemenin kendisine verdiği velayet hakkı kapsamında çocuğunu götürdü. Bir kaçırma söz konusu değil. Babanın çocukla iletişim kurmasına, mahkeme kararı doğrultusunda görüşmesine engel bir durum yok" dedi.

Bir dönem Bornova'da bulunan özel bir sağlık kuruluşunda doktor olarak görev yapan Azerbaycan vatandaşı Gülzar Hasanova ile Erhan Akıncı 2020 yılında evlendi ve G.M.A. adlı çocukları dünyaya geldi. Çift 2022 yılında boşanma kararı alırken anne Gülzar Hasanova 4 yaşındaki kızı G.M.A.'nın velayetini alarak Azerbaycan'a gitti. Baba Erhan Akıncı ise eski eşinin 4 yaşındaki çocuğunu Azerbaycan'a kaçırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"Mahkeme kararıyla çocuğunu götürdü"

Gülzar Hasanova'nın Avukatı Murat Aydın iddiayı yalanlayarak, "Mahkemenin kendisine verdiği velayet hakkı dahilinde çocuğunu götürdü. Bir kaçırma söz konusu değil. Babanın çocukla iletişim kurmasına, mahkeme kararı doğrultusunda görüşmesine engel bir durum yok" dedi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Avukat Murat Aydın, "Gülzar Hanım bu boşanma sürecinden sonra mahkemenin kendisine verdiği velayet hakkı kapsamında çocuğunu götürdü. Bir kaçırma söz konusu değil. Babanın çocukla iletişim kurmasına, mahkeme kararı doğrultusunda görüşmesine engel bir durum yok. Azerbaycan hukukuna göre çocukla görüşmekle ilgili işlemleri baba her zaman yapabilir. Gülzar Hanım'ın babayla çocuğun görüşmesini istememek gibi bir durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Anlaşmalı boşandılar"

Müvekkili Gülzar Hanım'la eski eşi Erhan Bey'in evlilikleri süresince bir takım olaylar da yaşandığını belirten Aydın, "Bu olayların ayrıntısına bu aşamada girmeme gerek yok ama kısaca şunu söyleyeyim. Gülzar Hanım'a evlilik süresince psikolojik ve fiziksel şiddet uygulandı. Eski eşi kendisini hekim olarak tanıttığı halde doktor olmadığını evlendikten sonra anladı. Erhan Bey bazı haberlerde kendisini mühendis olarak ya da yazılım mühendisi olarak tanıtıyor. Bildiğimiz kadarıyla böyle bir işi de söz konusu değil. Gülzar Hanım ve Erhan Bey anlaşmalı boşandılar. Mahkeme çocuğun velayetini anneye verdi" dedi.

"Yasal yollardan pasaportuyla yurt dışına çıktılar"

Gülzar Hanım'ın babayla çocuğun görüşmesini engellemesi gibi bir durumu söz konusu olmadığını dile getiren Aydın, "Gülzar Hanım'ın tek kaygısı şu, Türkiye'de kendisi ve çocuğunu güvende hissetmiyor. Burada yaşadığı sorunlar nedeniyle kendi ülkesine, yurttaşı olduğu ülkesine ailesinin yanına taşındı. Orada hekimlik mesleğini yürütüyor. Dolayısıyla çocuğunu kaçırma hele hele sahte belgeyle kaçırma gibi bir durum asla söz konusu değil. Yasal yollardan pasaportuyla yurt dışına çıktılar ve halen de yurt dışında yaşıyorlar. Gülzar Hanım ve çocuğu yayınlanan haberlerden dolayı çok üzüldüler. Sanki bir haksızlık yapmışlar gibi, bir suç işlemişler gibi yansıtılmasından çok rahatsız oldular. Bilakis kendileri mağdur durumdayken kendisi bu tür fiillere maruz kalmışken bu duruma düşmesinden rahatsız oldu" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR