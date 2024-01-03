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Babadağ, 2023 Yılında Yamaç Paraşütü Uçuş Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Babadağ, 2023 Yılında Yamaç Paraşütü Uçuş Rekoru Kırdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Babadağ uçuş sahası, 2023 yılında tüm zamanların uçuş rekorunu kırdı. 2022 yılında 198 bin 724 olan yamaç paraşütü uçuş sayısı, 2023 yılında yüzde 17 artarak 233 bin 314'e ulaştı. Babadağ, uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yaparak dünyaca ünlü yamaç paraşütü sporcularının buluşma noktası haline geldi.

Babadağ, 2023 Yılında Yamaç Paraşütü Uçuş Rekoru Kırdı
03.01.2024 - 18:27,
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ uçuş sahası, 2023 yılında yeni bir yamaç paraşütü uçuş rekoruna ev sahipliği yaptı. 2022 yılındaki 198 bin 724 olan yamaç paraşütü uçuş sayısı, 2023 yılında yüzde 17 artarak tüm zamanların uçuş rekoruna ulaştı. Babadağ'dan eşsiz Ölüdeniz manzarası eşliğinde 2023 yılında toplam 233 bin 314 uçuş gerçekleştirildi.

Adrenalin tutkunlarının buluşma noktası Babadağ, geçen yıl 200 bin uçuş hedefini aştı. 2021 yılında 167 bin uçuşla tüm zamanların rekorunun kırıldığı Babadağ'da her yıl yeni bir rekor kırılıyor. Babadağ'dan 2022 yılında toplam 198 bin 724 kişi yamaç paraşütü ile havalanırken 2023 yılında uçuş sayısı yüzde17 artışla 233 bin 314 oldu.

Fethiye Güç Birliği Şirketi Müdürler Kurulu Başkanı Osman Çıralı, 2023 yılında Babadağ'dan 151 bin 309'u tandem (ikili), 82 bin 5'i single (tekli) olmak üzere toplam 233 bin 314 uçuş gerçekleştirildiğini açıkladı. Babadağ'ın marka değerinin her geçen yıl arttığına dikkati çeken Osman Çıralı, Babadağ'ın ününün dünyaya yayıldığını ve yamaç paraşütü sporunun merkezi haline geldiğini söyledi. Babadağ Teleferik ile ulaşımın da kolaylaştığı Fethiye'nin gözbebeği Babadağ'ın 2023 yılında iki uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yaptığını kaydeden Başkan Çıralı, "Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları'na yıllardır ev sahipliği yapan Babadağ, dünyaca ünlü profesyonel yamaç paraşütü sporcularının buluşma noktası oldu. Bölgemize gelen yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği tandem uçuşlarla birlikte single uçuşlardaki artış sayısı da yamaç sporu tutkunlarının Babadağ'a olan ilgisini ortaya koyuyor" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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