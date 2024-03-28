Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, personellere müjde verdi

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Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, belediye personeli ve ailelerini iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Atlı, personellerine Belediye İş Sendikası ile protokol imzalandığı müjdesini verdi.

Babadağ Belediye Başkanı ve İYİ Parti Babadağ Belediye Başkan adayı Ali Atlı, belediye personeli ve aileleri ile iftar yemeğinde buluştu. Belediye personelleri ile birlikte iftar yapan Başkan Atlı, geçen dönemde gösterdikleri özveri ve hizmet için teşekkür ederken, yeni dönem için de müjde verdi. Başkan Atlı, belediye personellerinin yaşamını iyileştirmek adın Belediye iş sendikası ile protokol imzaladıklarını açıkladı. Belediye personelleri ile buluşma sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Ali Atlı, "Belediyemizin değerli personelleri ve aileleriyle birlikte güzel bir iftar yemeğinde buluştuk. Kendilerine yaşam şartlarını iyileştirmek adına Belediye İş Sendikası ile imzaladığımız protokolün müjdesini verdik. Geride bıraktığımız 5 yıl boyunca gece gündüz demeden özveri ile çalışan tüm personelimize teşekkür eder, hayırlı ramazanlar dilerim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ