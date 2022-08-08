Babadağ Belediyesi Heyeti, Çanakkale'yi Gezdi

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı ve beraberindeki heyet, Çanakkale Belediyesi'ni ziyaret etti. Heyet, ziyaretin ardından Aynalı Çarşı'ya ve Şehitliklere gitti.

Babadağ Belediyesi, meclis üyeleri ve mahalle muhtarları için Çanakkale'ye tur düzenledi. Belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarları ile birlikte Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay'ı ziyaret eden heyet, çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği (EMARÇEP) üyesi olan Babadağ Belediyesi ve Çanakkale Belediyesi temsilcileri, bölgelerinde yapılan çalışmalar hakkında görüşlerini paylaştı.

Babadağlı heyet, Çanakkale Belediyesi ziyaretinin ardından tarihi Aynalı Çarşı'yı gezdi. Meclis üyeleri, muhtarlar ve Babadağ Belediyesi temsilcileri daha sonra tarihi yarımadayı ziyaret etti.

"BİR VATAN KALBİNİN ATTIĞI YERDEYİZ"

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Çanakkale ziyareti ile ilgili, "Belediye meclis üyelerimiz ve mahalle muhtarlarımız ile birlikte Çanakkale'ye geldik. Ziyaretimiz kapsamında Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı İrfan Mutluay'ın misafiri olduk. Nazik misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür ederim. Çalışmalarımız hakkında yaptığımız görüş alışverişi Babadağ'da yapacağımız çalışmaları destekleyici nitelikte olacaktır. Ayrıca ilçemizde yaptığımız birçok proje hakkında Sayın Mutluay'ın da bilgilenmesini sağlamış olduk. Bu da Çanakkale'de yapılacak çalışmalar için ön açıcı olacaktır" dedi.

Başkan Atlı, "Türk tarihinde inanç, azim ve dayanışma ile örülmüş bir destanın yazıldığı yerdeyiz. Ekibimizle birlikte bu yerleri gezmek hem tarihimizi bilmek hem tarihimizi unutmamak hem de geleceğimize ışık tutmak için çok önemli. Bir vatan kalbinin attığı yerdeyiz. Vatan topraklarının al kanla nasıl kazanıldığını hatırlamak hepimizi derinden etkiledi. İnançla yazılmış destanın kahramanlarını, şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" diye konuştu.