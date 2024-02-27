Babadağ Belediyesi Pazaryerinde Sıcak Çorba Dağıtımı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Babadağ Belediyesi Pazaryerinde Sıcak Çorba Dağıtımı Gerçekleştirdi

Babadağ Belediyesi Pazaryerinde Sıcak Çorba Dağıtımı Gerçekleştirdi

Babadağ Belediyesi, geleneksel hale getirdiği pazaryerinde sıcak çorba dağıtımını bugün de gerçekleştirerek vatandaşların ve pazaryeri esnafının için ısıttı. Pazaryeri esnafı ve vatandaşlar da dağıtıma yoğun ilgi gösterdi.

27.02.2024 16:09  Güncelleme: 16:17
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Babadağ Belediyesi geleneksel hale getirdiği pazaryerinde sıcak çorba dağıtımını bugün de gerçekleştirerek vatandaşların ve pazaryeri esnafının için ısıttı.

Babadağ Belediyesi tarafından pazaryerinde sıcak çorba dağıtımı ilçede ilgi ile karşılaşıyordu. Babadağ Belediyesi ekipleri bugün de ilçe merkezindeki pazaryerinde sıcak çorba dağıtımı gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen dağıtıma pazaryeri esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, belediyenin verdiği hizmetlerle ilgili yaptığı açıklamada; "Bugün pazar yerinde sıcacık bir atmosferde bir araya geldik ve geleneksel çorba ikramımızı gerçekleştirdik. Bu güzel etkinliğimizde bizimle birlikte olan esnaflarımıza ve hemşehrilerime teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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