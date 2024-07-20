Babaeski'de anız yangını: Arılar telef oldu - Son Dakika
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Yerel

Babaeski'de anız yangını: Arılar telef oldu

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen anız yangınında arı kovanları küle döndü ve arılar telef oldu. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek arıcılık yapan bir vatandaşın kovanlarına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda arılar ve kovanları tamamen yanarak kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

20.07.2024 16:32
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Babaeski'de anız yangını: Arılar telef oldu

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde anız yangınında arı kovanları küle dönerken, arılar telef oldu.

Olay Babaeski ilçesine bağlı Mutlu köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre henüz kimin tarafından yakıldığı belirlenemeyen anız yangını, rüzgarında etkisiyle büyüyerek bölgede arıcılık yapan bir vatandaşın kovanlarına sıçradı.

Yangının fark edilmesi üzerine olay 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasında yangın kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda, arı ve kovanları yanarak kül oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babaeski'de anız yangını: Arılar telef oldu - Son Dakika

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