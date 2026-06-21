Babalar Günü'nde müzede anlamlı buluşma - Son Dakika
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Babalar Günü'nde müzede anlamlı buluşma

Babalar Günü\'nde müzede anlamlı buluşma
21.06.2026 15:49
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Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Babalar Günü'nde babalar ve çocuklarını ağırladı. Müze kurucusu Kenan Balcı, babaların deniz gibi sevgi dolu olduğunu belirterek tüm babaların gününü kutladı ve şehit babalarını da unutmadı.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, "Babalar Günü"nde babalar ve çocuklarını ağırladı. Müze kurucusu balıkçı Kenan Balcı, "Babalar deniz gibidir; içleri sevgiyle, derinlikle doludur. Bizler babalarımızı çok seviyoruz ve onlara minnettarız" dedi.

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, Babalar Günü'nde ziyaretçi akınına uğradı. Çocuklarıyla birlikte müzeyi gezen babalar, devasa deniz canlıları mumyalarını incelerken keyifli anlar yaşadı. Kenan Balcı, müzeyi ziyaret eden babaların günlerini tebrik etti.

Babalar ve çocuklarını müzede ağırlayan balıkçı Kenan Balcı, "Babalar deniz gibidir; içleri sevgiyle, derinlikle doludur. Babalar tükenmeyen bir maden gibidir, ailesi için her zaman bir güven kapısıdır. Evlatları için gece gündüz demeden, hiçbir zorluğa aldırış etmeden çalışan tüm babalarımızın hakkı ödenmez. Bizler babalarımızı çok seviyoruz ve onlara minnettarız" dedi.

Şehit babaları unutulmadı

Balcı, vatan uğruna evlatlarını toprağa veren şehit babalarını ve ahirete intikal etmiş tüm babaları da unutmadı. Balcı, "Bu anlamlı günde, başta şehit babalarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan ailelerine sabırlar diliyorum. Onların hakkı ve fedakarlığı bu millet için her zaman en üst yerdedir. Hayatta olan tüm babalarımızın, her daim ailesinin arkasında dağ gibi duran çınarlarımızın Babalar Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Babalar Günü'nde müzede anlamlı buluşma - Son Dakika

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