Babalar Günü'nde şehit babalarının buruk bayramı - Son Dakika
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Yerel

Babalar Günü'nde şehit babalarının buruk bayramı

Babalar Günü'nde şehit babalarının buruk bayramı -Şehit Babası İzzet Yenier: "Babalar Günü'nde hep oğlum benim yanıma gelirdi, şimdi ben oğlumun yanına geliyorum" Adana'da şehit babası İzzet Yenier, "Babalar gününde hep oğlum benim yanıma gelirdi, ama şimdi ben oğlumun yanına geliyorum"...

16.06.2024 09:37
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Babalar Günü'nde şehit babalarının buruk bayramı

-Şehit Babası İzzet Yenier: "Babalar Günü'nde hep oğlum benim yanıma gelirdi, şimdi ben oğlumun yanına geliyorum"

ADANA - Adana'da şehit babası İzzet Yenier, "Babalar gününde hep oğlum benim yanıma gelirdi, ama şimdi ben oğlumun yanına geliyorum" diyerek oğlunun kabri başında gözyaşlarına boğuldu.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit yakınlarının ilk durağı şehitlikler oldu. Yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak şehitlik ziyaretinde bulunan aileler, mezarlara çiçek bırakarak dua etti. Aynı zamanda Babalar Günü de olması nedeniyle evlatlarını ziyarete gelen şehit babaları Babalar Günü'nü buruk karşıladı.

"Vatan için kendini feda eden aslanlar gibi evlatlarımızı unutmasınlar"

2019 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier'in babası İzzet Yenier, "Babalar gününde hep oğlum benim yanıma gelirdi. Ama şimdi ben oğlumun yanına geliyorum. Bitmiş vaziyetteyiz, acıların en büyüğü. Bundan daha büyük acı olamaz. Hiçbir şeyde gözümüz yok, evladımızı kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun. Onsuz hayatın hiçbir tadı yok. Kendimizi hep onun yanında hissediyoruz, hiç ölmemiş gibi davranıyoruz. Her an gelebilir diye düşünüyoruz. Vatan için kendini feda eden aslanlar gibi evlatlarımızı unutmasınlar. Şehit ailelerine ve gazilere sahip çıkılmasını istiyoruz. Topluma mesajımız bu" dedi.

"Şehit babası olmak hem gururlu, hem hüzünlü"

2018 tarihinde Hakkari'nin Çam Tepe üst bölgesine terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Halil İbrahim Şık'ın babası Bekir Şık ise, "Babalar Günü'nde şehitlikteyiz. Her sene biz burada şehitlerimizi anıyoruz. Çok acıdır bir evlat acısını yaşamak. Allah kimseye nasip etmesin, konuşamıyorum. Çok zor bir sınav. Allah herkese nasip etmez ama şehit babası olmak hem hüzünlü hem de gururlu. Kelimeler boğazımda düğümleniyor, evlat acısı hiçbir zaman yeri doldurulmayacak bir acı. Çok zor. 6 sene oldu. 2018 yılında şehit oldu. Buradan bütün şehitlerimizi anıyorum ve Babalar Günü'nü kutluyorum. Bizleri unutmasınlar. Evlatlarımız bu topraklar için, vatan için, bayrak için, namus için, ezan için şehit oldular. Bunlar olmazsa bir anlamı yok. Ben bir evladımı verdim ama ben de canımı seve seve vermeye hazırım" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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