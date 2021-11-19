Babası için Kuran-ı Kerim okudu - Son Dakika

Kovit 19'a yenik düşen Samsun'un Çarşamba İlçesi Tapu Müdürü Fetullah Nehir için seneyi devriyesi nedeniyle Erzurum Ulu Camii'nde Mevlit okutuldu.

Adına mevlit okutulan merhum Fetullah Nehir'in oğlu Erzurum Sıddık Tivnikli Proje İmam Hatip Ortaokulunda hafızlık eğitimi alan 11 yaşındaki Onur Murat Nehir Kuran-ı Kerim okudu.

Onur Murat Nehir'in Kuran okuyuşundan duygulanan Uu Camii imamı Emrullah Kaçar gözyaşlarını tutamazken, Mevlit programına iştirak eden cemaat ise duygu anlar yaşadı.

Ulu Camii İmamı Emrullah Kaçar: 'Böyle evlatlar yetiştiren ailelere ne mutlu. Vefat eden Fetullah Nehir kardeşimizin evladı yüzünden hayır defteri inşallah kapanmayacak ' dedi.

Erzurum Öğretmenevi Müdürü Abdullah Nehir ile Öğretim Görevlisi Nurullah Nehir'in kardeşi Fetullah Nehir için okutulan Mevlit'e çok sayıda cemaat katıldı. - ERZURUM