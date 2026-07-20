Babasının Sandalyesine Ateş Yaktı, Yeni Araç Hediye Edildi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde oğlunun akülü tekerlekli sandalyesini yaktığı babaya yeni akülü araç hediye edildi. Yürümekte zorluk çeken Cemil Özer, "Allah kimseyi evladıyla uğraştırmasın" dedi.

Mevlana Mahallesi 10. Cadde'de 3 katlı binada meydana gelen olayda, iddiaya göre A.Ö. yürümekte zorluk çeken babası Cemil Özer'in (72) binanın girişinde duran akülü tekerlekli sandalyesini ateşe verdi. Durumu fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan akülü tekerlekli sandalyeyi kısa süreli söndürdü. Yanan sandalye kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yürümekte zorluk çeken yaşlı adama akülü araç hediye edildi

Yürümekte zorluk çeken ve gideceği yerlere akülü araç olmadan gidemeyen Cemil Özer'e Kayseri İyilik Abisi İnsani Yardım Derneği tarafından akülü araç hediye edildi. Yeni akülü aracı ile tur atan Özer, "Oğlum çarşıdan geldi. 'Tütünün var mı?' diye sordum. O da 'var' dedi. Akşam vaktiydi, sonra çıkarıp harçlık verdim. Sonra evden çıktı ve akşam geri geldi. 'Sana karışan yok ancak bize bulaşma' dedim. Ben de yatsı namazını kılıyordum. Kızım geldi yanıma 'Ağabeyim halıları aldı. Ben de onun elinden aldım' dedi. Kapıyı açtım, akülü tekerlekli sandalyemin üzerinde bez vardı. Bezi yakmış, sandalye de alev aldı. Etrafta söndürecek bir şey de bulamadım. Su gelene kadar da sandalye yandı. Allah herkesten razı olsun. Bütün derneklerin Allah kazancını bol eylesin. Rabbim sizleri ve onları başımızdan eksik etmesin. Siz bu yayını yapmasanız ben bu arabayı göremezdim. Yeni akülü arabamla mahalleyi dolandım. Sürmeyi de hemen öğrendim. Bana öğrettiler sürmesini. Allah kimseyi evladıyla uğraştırmasın. Allah herkesin ailesine huzur versin. Kazançları bol olsun" dedi. - KAYSERİ