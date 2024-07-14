Baca kurumundan çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Yerel

Baca kurumundan çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Baca kurumundan çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir işyerinin baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, inceleme başlatıldı.

14.07.2024 19:55  Güncelleme: 19:57
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Baca kurumundan çıkan yangın büyümeden söndürüldü

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde bir işyerinin baca kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kısa sürede söndürüldü.

Olay, Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranın baca kısmında yangın çıktı. Kurumdan çıktığı öğrenilen yangını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına büyümeden müdahale etti.

Baca yangınının kısa sürede söndürüldüğü olayda yaralana olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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