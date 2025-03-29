Bacadan Çıkan Yangın Ahır ve Samanlığı Küle Çevirtti

Bacadan çıkan yangın ahır ve samanlığı küle çevirdi

TOKAT - Tokat'ta meydana gelen yangında 1 samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi.

Yangın 15.00 sıralarında Tokat merkeze bağlı Akın Köyünde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Çelik'e ait evin bacasından çıkan yangın samanlığa sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek 2 ahıra de sıçradı. Samanlık ve ahırdaki dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Tokat Belediyesi ile ilçe belediyelerini itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında samanlık ve 2 ahır kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.