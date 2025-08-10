Bafra\'da Balkondan Sarkarak Oynayan Çocuklar Tedirgin Etti

Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın 4'ncü katındaki balkonundan sarkan çocuklar çevredekileri tedirgin etti.

Gazipaşa Mahallesi'nde, 5 katlı bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük çocuklar görenlere korku dolu anlar yaşattı. Balkonda tehlikeli şekilde oynayan ve demir korkuluklardan sarkan çocuklar, çevrede bulunanların yüreğini ağza getirdi. Durumu fark eden bir vatandaş, çocuklara seslenerek uyardı. Uyarının ardından çocuklar hızla içeri girdi. - SAMSUN