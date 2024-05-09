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Bafra'da "Hayatla Yarışılmaz" etkinliği

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca ortak etkinlik düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çağım Barış Türüdü tarafından, trafik ekiplerince durdurulan araç sürücüleri uyarılarak broşür dağıtıldı.

Kaymakam Ertürkmen yaptığı konuşmada, "Hayatla Yarışılmaz' mottosuyla birlikteyiz. Tüm dikkatleri trafik konusuna, trafikte yaşadığımız kazalara, yaralanmalara ve ölümlere dikkat çekmek istiyoruz. Özür dileyelim ancak acele etmeyelim. Geçmiş olsun demeyelim ama kusura bakmayın geç kaldık diyelim fakat hayatla yarışılmaz diyelim" dedi.

Ertürkmen, "Bir okulumuzun önünde yaya geçidindeyiz. Yaya öncelikli trafik uygulamalarımızda, yaya odaklı trafik çalışmalarımıza bu sene de devam ediyoruz. Bu Trafik Haftası'nda da bunu ön plana çıkartıyoruz. Bafra'da tarımsal faaliyetler hızlandı. Traktörler ve diğer tarım araçları trafiğe çıkmaya başladı. Özellikle traktörlerde kedigözlerine dikkat edilmesi, aşırı yük yüklenmemesi, koruma tedbirleri alınmadan sahaya sürülmemesini çiftçilerimizden rica ediyorum. Çünkü her yıl Bafra ilçesinde 2-3 ölümlü traktör kazası meydana geliyor. Çiftçilerimizle yaptığımız toplantılarda bunları söylüyoruz ama tekrar istirham ediyorum. Yine çalışmalarımızda yaya öncelikli olduğu eğitim-öğretim faaliyetimiz devam ediyor. Yayalarımızdan trafik kurallarına uymalarını, uymayanların da uyanlar tarafından uyarılmalarını istiyoruz. Araç sahiplerinden de özellikle çocuklarımız için okul önlerinde dikkatli olmalarını ve hız limitlerine uymalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Broşür dağıtılmasının ardından etkinlik sona erdi.