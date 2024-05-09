Bafra'da 'Hayatla Yarışılmaz' etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Bafra'da 'Hayatla Yarışılmaz' etkinliği

Samsun'un Bafra ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle 'Hayatla Yarışılmaz' mottosuyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca ortak etkinlik düzenlendi. Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte trafik ekiplerince durdurulan araç sürücüleri uyarılarak broşür dağıtıldı. İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, trafik konusuna dikkat çekerek, traktör kazalarına karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.

09.05.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra'da "Hayatla Yarışılmaz" etkinliği

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Trafik Haftası nedeniyle "Hayatla Yarışılmaz" mottosuyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığınca ortak etkinlik düzenlendi.

Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen etkinlikte İlçe Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Çağım Barış Türüdü tarafından, trafik ekiplerince durdurulan araç sürücüleri uyarılarak broşür dağıtıldı.

Kaymakam Ertürkmen yaptığı konuşmada, "Hayatla Yarışılmaz' mottosuyla birlikteyiz. Tüm dikkatleri trafik konusuna, trafikte yaşadığımız kazalara, yaralanmalara ve ölümlere dikkat çekmek istiyoruz. Özür dileyelim ancak acele etmeyelim. Geçmiş olsun demeyelim ama kusura bakmayın geç kaldık diyelim fakat hayatla yarışılmaz diyelim" dedi.

Ertürkmen, "Bir okulumuzun önünde yaya geçidindeyiz. Yaya öncelikli trafik uygulamalarımızda, yaya odaklı trafik çalışmalarımıza bu sene de devam ediyoruz. Bu Trafik Haftası'nda da bunu ön plana çıkartıyoruz. Bafra'da tarımsal faaliyetler hızlandı. Traktörler ve diğer tarım araçları trafiğe çıkmaya başladı. Özellikle traktörlerde kedigözlerine dikkat edilmesi, aşırı yük yüklenmemesi, koruma tedbirleri alınmadan sahaya sürülmemesini çiftçilerimizden rica ediyorum. Çünkü her yıl Bafra ilçesinde 2-3 ölümlü traktör kazası meydana geliyor. Çiftçilerimizle yaptığımız toplantılarda bunları söylüyoruz ama tekrar istirham ediyorum. Yine çalışmalarımızda yaya öncelikli olduğu eğitim-öğretim faaliyetimiz devam ediyor. Yayalarımızdan trafik kurallarına uymalarını, uymayanların da uyanlar tarafından uyarılmalarını istiyoruz. Araç sahiplerinden de özellikle çocuklarımız için okul önlerinde dikkatli olmalarını ve hız limitlerine uymalarını talep ediyoruz" diye konuştu.

Broşür dağıtılmasının ardından etkinlik sona erdi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bafra'da 'Hayatla Yarışılmaz' etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:30 Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı Teklifi komisyondan geçti Fahiş fiyat artışı ve stokçular yapanlar şimdi yandı! Teklifi komisyondan geçti
17:36 Olay iddia Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı Olay iddia! Cem Garipoğlu'nun otopsi görüntülerini inceleyerek rapor hazırlayan bilirkişi trafik polisi çıktı
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
15:19 Okullar yarın tatil mi Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu Okullar yarın tatil mi? Milli Eğitim Bakanlığı tartışmalara noktayı koydu
13:37 Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor Hastanelerde onaylı randevu dönemi başlıyor
18:51 Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti Cem Yılmaz taşkınlık çıkaran 2 seyirciye kızıp gösteriyi terk etti
18:46 İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali’nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı İranlı yönetmen Mohammad Rasoulof Cannes Film Festivali'nde yarışmasına günler kala hapis ve kırbaç cezasına çarptırıldı
18:31 PFDK, Ali Koç’a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi PFDK, Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verdi
18:06 Ryan Babel’den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş’tan ayrılmayı hiç istemedim Ryan Babel'den Galatasaraylıları kızdıracak itiraf: Beşiktaş'tan ayrılmayı hiç istemedim
17:54 Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek Bakan Şimşek: Rezervlerdeki olumlu seyir devam edecek
17:41 Özgür Özel’den Bakan Şimşek’e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak Özgür Özel'den Bakan Şimşek'e tepki: Biraz da zenginlerle uğraş, yoksulun peşini bırak
17:35 Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı Eski hakim ve savcının oğlu yeni bir olaya karıştı
17:15 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız’ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ı vuran polise 5 yıl hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2024 19:11:15. #1.11#
SON DAKİKA: Bafra'da 'Hayatla Yarışılmaz' etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement