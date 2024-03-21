Bafra'da Nevruz kutlaması
SAMSUN - Nevruz Bayramı, Samsun Bafra TOKİ Mehmet Boşnak Ortaokulunda düzenlenen etkinlikle kutlandı.
Havanın yağışlı olması nedeniyle okulun salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, öğrencilerin folklor gösteri ile karşılandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda günün anlam önemi hakkında konuşma Sosyal Bilimler Öğretmeni Serkan Yavuz tarafından yapıldı.
Öğrencilerin şiir okuması ve müzik öğretmeninin seslendirdiği türkülerin ardından Kaymakam Ertürkmen, " Ergenekon'dan çıkışımız, kara günden kurtuluşumuz Nevruz hayırlı uğurlu olsun" diyerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu ile birlikte demir dövdü. Daha sonra Nevruz'un simgelerinden renkli yumurtalar ile Kaymakam Ertürkmen yumurta tokuşturdu.
Program, okul bahçesinde yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atlanmasıyla son buldu.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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