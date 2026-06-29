Bafra'da Trafik Kazası: 30 Yaşındaki Bektaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bafra'da Trafik Kazası: 30 Yaşındaki Bektaş Hayatını Kaybetti

Bafra\'da Trafik Kazası: 30 Yaşındaki Bektaş Hayatını Kaybetti
29.06.2026 15:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kürşat Bektaş, motosiklet kazasında hayatını kaybetti, cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki Mustafa Kürşat Bektaş, düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, dün Bafra ilçesi Kolay Mahallesi Adalar karşısı Koz Deresi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kapıkaya istikametine seyir halinde olan Yüksel S. yönetimindeki 19 ADR 202 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Mustafa Kürşat Bektaş'ın kullandığı 55 AKJ 511 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrularak ağır yaralanan Bektaş, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bekar olduğu öğrenilen ve Atakum Motosiklet Kulübü üyesi olan Mustafa Kürşat Bektaş için bugün İlkadım ilçesindeki Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bektaş'ın cenazesi, sevenlerinin gözyaşları arasında Derecik Mezarlığı'na götürüldü.

Eski MHP Samsun İl Başkan Yardımcısı Ahmet Bektaş'ın oğlu olan Mustafa Kürşat Bektaş'ın cenaze törenine MHP'nin eski ve mevcut yöneticileri, Atakum Motosiklet Kulübü üyeleri, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Trafik, Samsun, Bafra, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bafra'da Trafik Kazası: 30 Yaşındaki Bektaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti 12 yaşındaki kız çocuğunu 60 yaşındaki sapık istismar, babası da ölümle tehdit etti
Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği ’zam’ oldu Sanayide işe başlayan robot çırağın ilk isteği 'zam' oldu
Bozcaada’ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı Bozcaada'ya yazın o araçların geçişleri yasaklandı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü Sulama kanalına giren oğlunu kemerle dövdü

15:29
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
Yapay zeka: TFF Başkanı olsam istifa ederdim
15:09
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Tamar Tanrıyar serbest bırakıldı
14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 16:05:14. #7.13#
SON DAKİKA: Bafra'da Trafik Kazası: 30 Yaşındaki Bektaş Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.