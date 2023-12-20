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Bağcılar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurdu - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurdu

Bağcılar Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı eksiksiz bir şekilde hazırlanmak ve zarar azaltma çalışmalarını yapmak amacıyla Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurdu. Müdürlük, konusunda uzman ve tecrübeli kadrosuyla Mahmutbey Mahallesi'ndeki yerleşkede hizmet veriyor.

Bağcılar Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü\'nü kurdu
20.12.2023 - 16:05,
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Bağcılar Belediyesi, muhtemel afet ve acil durumlara karşı eksiksiz bir şekilde hazırlanmak ve zarar azaltma çalışmalarını yapmak amacıyla Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurdu. Müdürlük, konusunda uzman ve tecrübeli kadrosuyla Mahmutbey Mahallesi'ndeki yerleşkede hizmet veriyor.

Son yıllarda ülkemiz, deprem başta olmak üzere ardı ardına yaşanan afetlerle sarsılıyor. Yerel yönetimler afetlere karşı bir yandan önlemlerini alırken bir yandan da arama-kurtarma eğitimlerine önem veriyor. Bağcılar Belediyesi de doğal afetlere karşı tam donanımlı hazır olmak, başta ilçe halkı olmak üzere ihtiyaç halinde tüm ülke geneline daha nitelikli hizmet verebilmek için Afet İşleri Müdürlüğü'nü kurdu. Türkiye genelinde ilk kurulan Afet İşleri Müdürlüğü'nden biri olan birim Mahmutbey Mahallesi'ndeki yerleşkede hizmet veriyor. Müdürlük kadrosunda alanında uzman ve tecrübeli personeller bulunuyor.

Önceliğimiz afet farkındalık bilincini artırmak

Yeni müdürlüğün hayırlı olmasını dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Muhtemel afet ve acil durumlara karşı tehlike ve riskleri belirlemek, afetlerle mücadeleye eksiksiz bir şekilde hazırlanmak ve zarar azaltma çalışmalarını yapmayı amaçlıyoruz. Önceliğimiz afet farkındalık bilincini artırmak olacak. Bu kapsamda ilçemizde bulunan eğitim kurumlarımızda ve kamu kurumlarımızda afet farkındalık bilinci eğitimi vereceğiz. Ayrıca BAĞKUT (Bağcılar Belediyesi Arama ve Kurtarma) ekibimizle ulusal alanda oluşabilecek afetlere müdahale edebilecek ekipmanımız hazır. Bu sayıyı da artırarak anında müdahale etmek için hazır durumda olacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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