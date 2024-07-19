Bağcılar Belediyesi Aşure Günü\'nde İlçe Sakinlerine Aşure İkram Etti

Yerel

Aşure Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından ilçe sakinlerine bolluk ve bereketin simgesi olan aşure ikram edildi. Etkinlikte ilçe genelinde aşure dağıtıldı.

Paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin ifadesi olan Aşure Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Güneşli Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı başta olmak üzere ilçenin belirli noktalarında program yapıldı. Güneşli Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, içinde incirden fasulyeye kadar çeşit çeşit malzemenin bulunduğu aşureden ikram etti. Gün içinde farklı saatlerde aşure dağıtıldı. Aşure ikramından memnun kalan vatandaşlar, Özdemir'e teşekkürlerini iletti.

Kardeşlik duygularımız pekişiyor

Aşurenin paylaşmanın, dayanışmanın ve birliğin sembolü olduğuna dikkat çeken Özdemir, "Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın daha da pekişmesine, tüm olumsuzlukların sona ermesine vesile olmasını diliyorum" dedi. - İSTANBUL