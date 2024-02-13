Bağcılar Belediyesi, Kırgızistan'ın Jeti Oğuz şehri ile kardeş şehir protokolü imzaladı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi, Kırgızistan'ın Jeti Oğuz şehri ile kardeş şehir protokolü imzaladı

Bağcılar Belediyesi, Kırgızistan\'ın Jeti Oğuz şehri ile kardeş şehir protokolü imzaladı

Bağcılar Belediyesi, Kırgızistan'ın Jeti Oğuz (Ögüz) şehrinin belediye başkanı Ermen Bahavadınov ile beraberindeki heyeti ağırladı ve kardeş şehir protokolü imzaladı.

13.02.2024 14:17  Güncelleme: 14:22
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Kırgızistan'ın Jeti Oğuz (Ögüz) şehrinden gelen ve içerisinde Jeti Ögüz Belediye Başkanı Ermen Bahavadınov'un da bulunduğu bir heyet Bağcılar Belediyesi'ni ziyaret etti. Belediye binasında incelemelerde bulunan misafirler, daha sonra Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile "Kardeş şehir" protokolü imzaladı.

Belediyecilik alanında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Bağcılar Belediyesi, Kırgızistan'ın Jeti Oğuz (Ögüz) şehrinin belediye başkanı Ermen Bahavadınov ile beraberindeki heyeti ağırladı. Yetkililer tarafından karşılanan misafirler, çalışmaları yerinde görmek adına belediye binasında incelemelerde bulundu. Daha sonra Bağcılar Belediyesi ile Jeti Oğuz (Ögüz) Belediyesi "kardeş şehir" protokolü imzaladı. Törene Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ile Jeti Ögüz Belediye Başkanı Ermen Bahavadınov'un da bulunduğu Kırgız heyeti katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi, Kırgızistan'ın Jeti Oğuz şehri ile kardeş şehir protokolü imzaladı - Son Dakika


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