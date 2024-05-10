Bağcılar Belediyesi Sağlık İçin Harekete Geç Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi Sağlık İçin Harekete Geç Etkinliği Düzenledi

Bağcılar Belediyesi Sağlık İçin Harekete Geç Etkinliği Düzenledi

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte Vefahane Yaşam Merkezi'nden 80 kursiyer ile ilçede eğitim gören 80 ilkokul öğrencisi spor yaptı. Katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.

10.05.2024 12:39  Güncelleme: 12:44
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Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen "Sağlık için harekete geç" etkinliğinde Vefahane Yaşam Merkezi'nden 80 kursiyer ile ilçede eğitim gören 80 ilkokul öğrencisi spor yaptı. Yoğun katılımın olduğu programda katılımcılar, keyifli dakikalar yaşadı.

Bağcılar Belediyesi tarafından Mahmutbey Stadyumu'nda "Sağlık için harekete geç" etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan Bağcılar Vefahane Yaşam Merkezi'nden 80 kursiyer ile ilçede eğitim gören 80 ilkokul öğrencisi katıldı. Etkinlik sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirildi. İki farklı kuşak, eğitmenlerin yönlendirmesiyle çalan müzik eşiğinde önce ısınma hareketlerini ardından da egzersiz yaptılar. Etkinlik neticesinde bir araya gelen katılımcılar eğlenceli dakikalar yaşadı.

"Sporun her türlüsünü desteklemeye devam edeceğiz"

İlçedeki spor kültürünü geliştirmek istediklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Kadınlarla başladığımız spor etkinliğimize büyüklerimiz ve çocuklarımızla devam ediyoruz. Sağlıklı bireylerin oluşturduğu bir toplumun daha üretken, daha mutlu ve daha başarılı olacağı anlayışıyla sporun her türlüsünü desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

"Öz güvenleri sporla birlikte yükseldi"

Etkinlik hakkında konuşan Vefahane Yaşam Merkezi Spor Eğitmeni Gül Yorulmaz "Bugün 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü'ne özel 7'den 70'e buradayız. Bağcılar Vefahane Yaşam Merkezi'nde hizmet alan tüm bireylerimizle birlikte zumba yaptık. Burada fiziksel aktiviteye önem verdiğimizi gösterdik. Belediye başkanımızın 'Spor giren eve depresyon girmez' diye bir cümlesi vardı. Buraya gelen teyzelerimiz ve amcalarımızın öz güvenleri sporla birlikte yükseldi. Şimdi etrafındaki herkese burayı tavsiye edip getiriyorlar" dedi.

"Gençlik ve okul günlerime gittim"

Etkinliğe katılan Huriye Yerlitaş "Burada çok güzel bir etkinlik yaptık. Gençlik ve okul günlerime gittim. Hocalarımız ve yöneticilerimiz sayesinde sağlık açısından güzel bir etkinlik oldu. Sanki 19 Mayıs hareketlerini yapmışız gibi geldi" şeklinde konuştu.

"Burada harika bir organizasyon yapıldı"

Etkinliği çok beğendiğini belirten İhsan Kiraz "Burada Vefahane Yaşam Merkezi grubu olarak sağlık için harekete geçtik. Bugün yaptığımız etkinlikteki hareketler çok güzeldi. Yaşlılar ve çocuklar bir arada eğlendik, spor yaptık, oyunlar oynadık. Burada harika bir organizasyon yapıldı" ifadelerini kullandı.

"Yaşlılarla birlikte spor yapmak güzeldi"

Eğlenceli bir gün geçirdiğini anlatan Elif Su Özcan "Burada yaşlılarla birlikte dans edip spor yaptık. Bugün eğlenceli bir gündü. Yaşlılarla birlikte spor yapmak güzeldi. Daha sonra dağıtılan içeceklerden içtik. Bizimle beraber dans edip spor yaptıkları için yaşlılara teşekkür ediyorum. Etkinlik güzeldi" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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