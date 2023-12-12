Bağcılar Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi iş birliğiyle depremzede çocuklara ücretsiz tiyatro oyunu düzenlendi

Bağcılar Belediyesi, Malatya'da depremden etkilenen çocukların yüzünü güldürmek için engelli oyuncuların rol aldığı "Bil-Bağ ile Güvendeyiz" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Belediyeden yapılan açıklamada, 6 Şubat depremlerinden etkilenen illere desteğin her alanda sürdürüldüğü, bu kapsamda çocukların unutulmadığı, Battalgazi Belediyesiyle işbirliği yapılarak ücretsiz tiyatro oyunu sahnelendiği aktarıldı.

Belediyenin engelli oyunculardan oluşan "Engel Tanıma-m" adlı tiyatro ekibinin depremzede çocukların yüzünü güldürebilmek için "Bil-Bağ ile Güvendeyiz" adlı tiyatro oyunuyla Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sahne aldığı belirtilen açıklamada, etkinliğin 2 gün sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, ilkokul öğrencilerine sahnelenen oyunla birlikte çocuklara engellilerin toplumsal hayatın her alanında aktif olabileceğinin aktarıldığı ifade edilerek, oyunun öğrenciler tarafından büyük ilgi gördüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Çocukların yüzünü güldürmek adına organizasyonlarımıza devam ediyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızın bir nebze de olsa acılarından uzaklaşmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.