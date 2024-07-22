Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde Kahkaha Seansı Düzenlendi - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde Kahkaha Seansı Düzenlendi

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi\'nde Kahkaha Seansı Düzenlendi

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kahkaha seansında yaşlılar, dakikalarca gülerek hem eğlendi hem de negatif düşüncelerden kurtuldu. Yaşlılara yönelik renkli ve yararlı aktiviteler düzenleyen Bağcılar Belediyesi, Vefahane Yaşam Merkezi'nde kahkaha seansı düzenledi. Kahkaha yogası lideri Emine Aslan Sevinç'in yönlendirmeleriyle gerçekleşen etkinlikte yaşlılar, kahkahalar atma egzersizleri yaparak negatif düşüncelerden uzaklaştılar. Programda gülmenin sağlık üzerindeki faydaları da vurgulandı.

22.07.2024 13:05  Güncelleme: 13:08
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Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde düzenlenen kahkaha seansında yaşlılar, dakikalarca gülerek hem eğlendi hem de negatif düşüncelerden kurtuldu.

Bağcılar Belediyesi, toplumun her kesimine yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu projelerden biri de yaşlılara yönelik kahkaha seansı oldu. Vefahane Yaşam Merkezi'nin bahçesinde düzenlenen etkinlikte kahkaha yogası lideri Emine Aslan Sevinç'in yönlendirmeleriyle kahkahalar atma egzersizleri yaptılar. Egzersizlerin başlamasının ardından kalabalıkta kahkahalar yükselmeye başlarken, yaşlıların attığı kahkahalar, metrelerce uzaktan duyuldu. Gülme krizine yakalanan bazı yaşlılar ise arkadaşları tarafından sakinleştirildi. Uzun süredir böyle gülmediklerini ve kahkaha seansının kendilerine çok iyi geldiğini ifade eden yaşlılar ise, kendilerine bu imkanı sağlayan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'e teşekkür etti.

"Gülerek sağlıklı hormonlar salgılayarak vücutlarına katkıda bulunuyorlar"

Programda gülmenin faydalarından yararlandıklarını söyleyerek açıklama yapan kahkaha yogası lideri Emine Aslan Sevinç, "Gülmek iyileştirir. Güldüğümüzde salgılanan hormonlarla sağlığımıza sağlık kattık. Gülmek bulaşıcıdır. Hep beraber bu sinerjiyi yakaladık. Özellikle ileri yaşta olanlar, hastalıklara daha çok yatkın oluyorlar. Gülerek sağlıklı hormonlar salgılayarak vücutlarına katkıda bulunuyorlar. Bağışıklık sistemi güçleniyor. Bu yaşta sosyalleşmek zor. Onlara sosyalleşme alanı da sağlıyor" ifadelerini kullandı.

"Onların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda programlar yapıyoruz"

Yaşlılara yönelik renkli ve yararlı aktivitelere ağırlık verdiklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Vefahane Yaşam Merkezimiz hizmete girdiğinden beri ilçemizdeki yaşlılarımızın uğrak noktası oldu. Onların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda programlar yapıyoruz. Onlar bizim için çok kıymetli" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde Kahkaha Seansı Düzenlendi - Son Dakika

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