Bağcılar'da Engelli Çocuk Okçuluk Takımı kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağcılar'da Engelli Çocuk Okçuluk Takımı kuruldu

Bağcılar\'da Engelli Çocuk Okçuluk Takımı kuruldu
05.05.2026 12:17  Güncelleme: 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar Belediyesi, Engelli Çocuk Okçuluk Takımı'nı kurdu.

Bağcılar Belediyesi, Engelli Çocuk Okçuluk Takımı'nı kurdu. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda 9-14 yaş arası 8 engelli çocuk okçuluk üzerine eğitim alıyor.

Kompleks tesis olarak Avrupa'da bile benzeri olmayan Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı, birçok ülke tarafından örnek alınıyor ve tesisteki atölyelerde sunulan hizmetler hayata geçiriliyor. Eğitimden sanata tekstilden bilgisayara kadar farklı kategoride hizmet veren Engelliler Sarayı'nda yeni bir branş daha hizmete girdi. İlçede ikamet eden engelli çocuklar için okçuluk eğitimi verilmeye başlandı. Haftada bir gün verilen eğitimlere katılan 9-14 yaş arasında 8 kişiden oluşan bir takım kuruldu.

Kas yapısını güçlendiriyor

Bedensel engelli çocuklara özel tasarlanmış yay ve ekipmanlarla odaklanma, denge ve özgüvenlerini artırması hedefleniyor. Okçuluk sporunun çocukların kas yapısını güçlendirmesi, odaklanma becerisini geliştirmesi, disiplini sağlaması ve sosyalleşmesi gibi yararları bulunuyor.

Onların heyecanı bize moral veriyor

Takımın antrenörlüğünü yapan milli sporcu Murat Öz, "Birçok branşta olduğu gibi okçulukta da çocuk yaşta spora başlamak önemli. Diğer sporculara göre bir sıfır önde başlıyorlar. Çocuklar çok memnunlar. Onların heyecanı bize de moral veriyor. İnşallah burada aldıkları eğitimlerle ileride büyük başarılar elde edecekler" dedi.

Fiziksel ve ruhsal gelişimine katkıda bulunuyor

Toplumun her kesimine yönelik hizmet sunduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Engelliler Sarayı engelli bireylerin günlük hayatını kolaylaştıran, toplum hayatına katılımına ve farkındalık oluşmasına katkı sunan örnek bir tesis. Burada herkesin ilgisine göre atölyemiz bulunmaktadır. Engelli çocuklarımız için de okçuluk takımını kurduk. Burada hem zamanlarını en yararlı şekilde değerlendiriyor hem de fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkıda bulunuyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağcılar'da Engelli Çocuk Okçuluk Takımı kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fener’in eski yıldızından inanılmaz gol Fener'in eski yıldızından inanılmaz gol
Bakanlık affetmedi Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza Bakanlık affetmedi! Çevreyi kirleten AK Partili vekilin şirketine 2.5 milyon TL ceza
ABD’li komutan İran’ın burnunun dibine kadar girdi Olay görüntüler ABD'li komutan İran'ın burnunun dibine kadar girdi! Olay görüntüler
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş için harekete geçti
A Milli Takım’ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti A Milli Takım'ın Dünya Kupası öncesi oynayacağı maçların programı netleşti
Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı Sel yolları kapattı, cenaze yakınları kepçe ile taşındı

13:27
Kurtlar Vadisi’nin Zaza Dayı’sından Elazığspor’a destek
Kurtlar Vadisi'nin Zaza Dayı'sından Elazığspor'a destek
13:14
Alarmları kurun Bu gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak
12:33
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
Anne ve kızına ayrımcılık yapan hamburgerciye çifte şok
12:32
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’e gidiyor
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'e gidiyor
12:16
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan tahliye edildi
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 13:43:14. #7.12#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Engelli Çocuk Okçuluk Takımı kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.