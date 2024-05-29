Bağcılar'da Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika
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Bağcılar'da Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası Başlatıldı

Bağcılar\'da Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası Başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası Bağcılar'da gerçekleştirildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, programda yaptığı konuşmada, Bağcılar Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarında öncü olduklarını belirtti.

29.05.2024 14:01  Güncelleme: 14:29
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası programı Bağcılar'da gerçekleştirildi. Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılarda özellikle inşaat uygulaması yapan müteahhit firmalara Bağcılar ve İstanbul'da 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' nasıl bir usul izlenmesi gerektiğini bilgilendirmeler yapılıyor. Bağcılar Belediyesi olarak yoğun bir kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyeler olarak öncü belediyeyiz" şeklinde konuştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası programı Bağcılar Belediyesinde bulunan Konferans Salonunda yapıldı. Bağcılar ilçesindeki riskli konut stokunun hızla dönüşmesinin hedeflendiği programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Marmara Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Dönüşüm Hizmetleri Daire Başkanı Oğuzhan Çiftçi ve ilçede firma sahipleri olan yapı müteahhitler katıldı. Program sonunda soru cevap yapıldı.

"En çok konut bazlı müracaat yapılan ilçeyiz"

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bağcılarda özellikle inşaat uygulaması yapan müteahhit firmalara Bağcılar ve İstanbul'da 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' nasıl bir usul izlenmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Bağcılar Belediyesi olarak yoğun bir kentsel dönüşüm çalışması yürüten belediyeler olarak öncü belediyeyiz. En çok konut bazlı müracaat yapılan ilçeyiz. 6 Şubat depremi öncesi ve sonrası diye kentsel dönüşüm çalışmaları ikiye ayırıyorum. 6 Şubat öncesi çok farklı bakış açısı söz konusuydu. Vatandaşımız daire daire isterim, 1 metrekareden feragat etmem ağırlıkta tavrı söz konusuydu. 6 Şubat sonra bu işin fedakarlık yapılmadan olamayacağını ama vatandaşında süreç için de mutlaka 3'üncü bir sac ayağı olarak sürece maden, manen her anlamda katkı sunması kıymetliydi. 6 Şubat'tan sonra bu büyük oranda olması gereken düzeye ulaştı. Aslında kentsel dönüşüm her yerde şu anda yasalarımız hazır, imarda yüzde 70 kadar komşularıyla bir araya gelirseler imarlarını artırıyoruz. Devletimizin de 1,5 milyon liralık 'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kaynaklı katkısı söz konusu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bağcılar Belediyesi, İklim Değişikliği, Abdullah Özdemir, Bağcılar, Çevre, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağcılar'da Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası Başlatıldı - Son Dakika

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