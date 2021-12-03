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Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı - Son Dakika

Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı

03.12.2021 00:57
Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı

Bağcılar Belediyesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında spor turnuvaları ve moda defilesi yapıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" etkinlikleri kapsamında spor turnuvaları ve moda defilesi yapıldı. Ünlü mankenler engelli kursiyerlerin tasarlayıp ürettiği tişörtlerle podyumda boy gösterirken, dereceye giren engelli sporculara da çeşitli ödüller verildi.

Bağcılar Belediyesi "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" için farkındalık oluşturmak amacıyla "Bağcılar'da Sıfır Engel" ve "Birlikte Daha Güzel" sloganlarıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında engelli sporcular hem boccia, bilek güreşi, basketbol ve okçuluk dallarında yeteneklerini sergiledi hem de birbirinden ünlü mankenler, engelli kursiyerlerin tasarlayıp ürettiği tişörtleri giyerek yine kursiyerlerle birlikte podyumda yürüdü. Etkinliğe Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile sanat camiasından Çiğdem Tunç, Şenol İpek ve Cem Uçan gibi ünlü isimler de katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir seri etkinlikler düzenledik. Bugün de Engelliler Sarayımızdaki defile ve sergi etkinliğinde birlikteyiz. Ben öncelikle Dünya Engelliler Günü'nü bir kez daha kutluyorum ama bir gün değil onlara 365 gün aynı ilgi, alakayı ve aynı sevgiyi göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalarda herkese ve her kesime hizmet ederken engelli kardeşlerimize de aynı sevgiyi aynı hizmeti sunmanın ve Bağcılar Belediyesi olarak bugüne kadar mutluluğunu yaşadık. Biz onların önündeki engeli kaldırmış olsak onlara engelli de demeyiz. Demek ki engelli olan onlar değil, engelli olanlar bu engeli görmeyenler ve kaldırmayanlardır. Bizim burada elde ettiğimiz başarılar gerçekten bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Onlara verilen değerin, onlara verilen emeğin kısa sürede hizmete dönüştüğünü, başarıya dönüştüğünü görmek de bizler için büyük bir heyecan oldu" dedi.

Boccia Milli Takım Sporcusu olan 36 yaşındaki Atike Gürbüzer, "Spastik engellilerin oynadığı bir spor dalı. Ben kas hastasıyım ve okçuluk, atletizm, basketbol gibi sporlarda yer alamıyorum. O yüzden federasyon böyle bir takım kurdu ve bize de şans tanıdı. O yüzden çok mutluyum ve bu sporda olmaktan da gerçekten mental olarak da hepsini kullanabiliyoruz. Yatalak olan kişiler bile bu sporcu yapabiliyor. Engelli arkadaşlarımıza her zaman şunu söylüyorum: Hiçbir zaman kendini eve kapatmasınlar, hiçbir zaman kendilerine dönmesinler hep dışa dönük olsunlar ki bir şeyleri başarabilsinler. Gerçekten bu yönde Bağcılar Belediyesi sayın Lokman Başkanımızla birlikte bize çok destek oluyor. Burada olmaktan çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Bağcılar Belediyesi Atletizm Milli Sporcusu olan 28 yaşındaki Zübeyde Süpürgeci ise, "Bu programlar, insanların bakış açısını değiştirebilmek için önemli programlar. Engelli olsun ya da olmasın bir insanın mücadele etmesi çok önemli. İnsanlar kendilerine ne hedef koyduysa onu başarsınlar. İnsanın önünde engel yoktur, asıl düşüncelerde engel vardır. Biz bedenen engelliyiz ama biz kendi hayatımızda bu engelleri spor dalıyla aştık. Bunu Bağcılar Belediyesi'nde aştık ve diğer belediyelerin de böyle spor dalları aşıp da engelli branşlarda daha çok bulunmasını istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da mankenler, 'Dünya Engelliler Günü' nedeniyle podyuma çıktı - Son Dakika
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