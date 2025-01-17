Bağcılar'da Öğrenciler Karnelerini Aldı - Son Dakika
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Bağcılar'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

Bağcılar\'da Öğrenciler Karnelerini Aldı

2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, Bağcılar'daki öğrenciler karne heyecanı yaşadı. Okul yöneticileri ve veliler, çocuklara hediyelerle destek oldu.

17.01.2025 13:24  Güncelleme: 13:31
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Son ders zilinin çalmasıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi tamamlanırken, Bağcılar'da öğrenciler karne heyecanını yaşadı.

2024-2025 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi, çalan zille sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 20 milyon öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. İstanbul Bağcılar Ragıp Akın İlkokulu'nda da karne heyecanı vardı. Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Sansar öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. Öte yandan öğrencilere karnelerinin yanı sıra çeşitli hediyeler de verildi.

Karne almayı dört gözle bekleyen Elif Sevde Demirel, "Karne alacağım için heyecanlıyım. Karnem iyi. Notlarım güzel. Bu sene ilk defa sınavdan birinci oldum. Bazen sınavlarda çok yanlışım çıkıyor ama düzeltmeye çalışıyorum" dedi.

Notlarının hepsini iyi beklediğini dile getiren Nehir Ada Karataş ise "Karne alacağım için heyecanlıyım. Çok iyi bir karne bekliyorum. Notlarımın hepsini 5 bekliyorum. Bazı sınavlar zordu. Ders çalışarak notlarımı yükseltmeye çalıştım. Gayret ettim. Bence bütün derslerim iyi" şeklinde konuştu.

Karne almadan önce konuşan Kerem Alp Bektaş ise "Birazdan karne alacağım için çok heyecanlıyım. Çok iyi bir karne bekliyorum. Zor bir dönemdi ama güzeldi. Tatilde bol bol kitap okuyacağım. Biraz eğleneceğim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar'da Öğrenciler Karnelerini Aldı - Son Dakika

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