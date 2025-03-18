Bağcılar'da Ramazan Ayı'na Özel Kitap Fuarı Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika
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Bağcılar'da Ramazan Ayı'na Özel Kitap Fuarı Büyük İlgi Görüyor

Bağcılar\'da Ramazan Ayı\'na Özel Kitap Fuarı Büyük İlgi Görüyor

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği kitap fuarı, Ramazan Ayı'nda özellikle İslam dinini anlatan kitaplarla yoğun ilgi görüyor. Çocuklar, edinilen kitaplarla dinlerini öğreniyor ve zamanlarını verimli değerlendiriyor.

18.03.2025 14:34  Güncelleme: 14:37
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Bağcılar Belediyesi'nin Ramazan Ayı'nda düzenlediği kitap fuarı yoğun ilgi görüyor. Fuarda en çok tercih edilen kitapların başında İslam dinini anlatan kitaplar geliyor. Özellikle çocuklar temin ettikleri kitaplarla hem İslam'ı daha iyi öğreniyor hem de zamanlarını verimli bir şekilde değerlendiriyor.

Bağcılar Belediyesi, bu sene Ramazan Ayı'nda çok farklı bir projeye imza attı. Kirazlı Mahallesi'nde kurulan etkinlik çadırının içinde bir bölümü kitap fuarı için ayırdı. Bu çerçevede 15 yayınevinin katılımıyla "Ramazan'a Özel Kitap Fuarı" düzenleniyor. Ramazan Ayı'nın ilk günü açılan fuar, başta çocuklar olmak üzere her yaştan ve kesimden ilçe sakinlerine hitap ediyor.

Dini içerikli kitaplar tercih ediliyor

İftardan sonra etkinlik alanına gelen vatandaşlar, zamanlarının bir kısmını fuarda geçiriyor. Ziyaretçiler, kültür, sanat ve edebiyat dolu platformda zaman yolculuğuna çıkıyor. Kişisel gelişimden romana kadar her çeşit kitabın yer aldığı fuarda özellikle İslam dinini anlatan kitaplar tercih ediliyor. Çocuklar, kitaplar okuyarak hem dinlerini öğreniyor hem de yararlı zaman geçiriyor.

Bayrama kadar devam edecek

Ramazan Ayı'nın Bağcılar'da dolu dolu yaşandığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Ramazan Ayı'nın her yönüyle en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Kitap fuarımızda kitapsever komşularımızı sevdikleri yazarlarla ve kitaplarla buluşturuyoruz. Fuarımıza gösterilen ilgiden çok memnunuz. Bayrama kadar devam edecek fuarımıza herkesi bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bağcılar'da Ramazan Ayı'na Özel Kitap Fuarı Büyük İlgi Görüyor - Son Dakika

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