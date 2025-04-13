Bağcılar\'da Temizlik İşçileri 100 Bin Lirayı Çöp İçinden Buldu

Bağcılar Belediyesi temizlik işçileri, Bağcılar'da bir esnafın yanlışlıkla çöpe attığı 100 bin lirayı bulmak için seferber oldu. 15 personelin iş makineleriyle birlikte yaptığı bir saatlik arama sonucunda 10 ton çöp içinde bulunan para sahibine teslim edildi.

Olay, Bağcılar Yenimahalle'de dün saat 11.00'de meydana geldi. Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde telefon alım satımı yapan Ali Tek, içinde 100 bin lira bulunan kutuyu kaybolmasın diye poşet içinde çöp bidonunun arkasına koydu. Bir süre sonra Tek, poşetin yerinde olmadığını gördü. Tek, yanında çalışan iş arkadaşı Muhammet Tek'in çöp bidonunu boşaltırken yanındaki poşetin de çöp olduğunu düşünerek dışarıdaki çöp konteynerine attığını öğrendi. İkili hemen dışarı çıkıp baktıklarında belediyeye ait çöp kamyonunun çöpleri götürdüğünü gördü.

10 ton çöp içinde aranan 100 bin lira bulunarak sahibine teslim edildi

Bunun üzerine Bağcılar Belediyesi'ni telefonla arayan Tek, başından geçenleri anlattı. Seferber olan Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çöp kamyonunu İSTOÇ'un arkasındaki belediyeye ait döküm sahasına yönlendirdi. Daha sonra ise 15 belediye personeli alana boşaltılan 10 ton çöp içinde parayı aradı. İş makinelerinin de yardımıyla bir saat süren arama sonucunda 100 bin lira bulunarak sahibine teslim edildi. Büyük bir mutluluk yaşayan Tek, "Paramın çöp kamyonuyla gittiğini anladığımda çok üzülmüştüm. Bulacağıma dair hiç umudum yoktu. Ama yine de belediyeyi aramak istedim. Bütün görevliler sağ olsun çok uğraştılar ve sonunda parayı bulduk. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL