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Bağcılarlı miniklerden Yerli Malı kutlaması - Son Dakika

Bağcılarlı miniklerden Yerli Malı kutlaması

15.12.2021 15:25
Bağcılarlı miniklerden Yerli Malı kutlaması

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Kreşi öğrencileri, özel bir etkinlikle Yerli Malı Haftası'nı kutladı.

Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Kreşi öğrencileri, özel bir etkinlikle Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Giydikleri meyve kostümleriyle gösteri yapan, arkadaşlarıyla dans eden minikler annelerinin yaptığı yöresel ev yemeklerini de afiyetle yedi.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası sebebiyle Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi Kreşi öğrencileri bir etkinlik gerçekleştirdi. 4-6 yaş grubu minikler, giydikleri meyve kostümleriyle sahneye çıktı. Çocuklar, kendilerini izleyen aileleri ve yakınlarının karşısında sırayla üzerlerinde kostümleri bulunan meyvelerin tanıtımını yapan şiirler okudu. Çok heyecanlı oldukları görünen öğrenciler daha sonra çiftler halinde dans etti. Miniklerin sahne performansı davetlilerden büyük alkış aldı. Program sonunda çocuklar, annelerinin getirdiği yöresel yemekleri arkadaşlarıyla birlikte yiyerek beraberlik bağlarını güçlendirdiler.

Eğlenceli vakit geçirdiler

Etkinliklerle çocukların küçük yaşta bilinçlendirildiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yavrularımız hem eğlenceli vakit geçirdiler hem de yerli malı haftasının önemini anladılar. Çocuklarımız bilinçlenerek geleceğimize sahip çıksınlar istiyoruz" dedi. - İSTANBUL

Bağcılarlı miniklerden Yerli Malı kutlaması
Bağcılarlı miniklerden Yerli Malı kutlaması
Bağcılarlı miniklerden Yerli Malı kutlaması
Bağcılarlı miniklerden Yerli Malı kutlaması
Bağcılarlı miniklerden Yerli Malı kutlaması
Bağcılarlı miniklerden Yerli Malı kutlaması

Bağcılar Belediyesi, Yerli Malı, Yatırım, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Bağcılarlı miniklerden Yerli Malı kutlaması - Son Dakika


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