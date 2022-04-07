'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı yapıldı - Son Dakika
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'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı yapıldı

07.04.2022 14:43
'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı yapıldı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı düzenlendi.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı düzenlendi.

Gerçekleştirilen çalıştaya Besni Kaymakamı Nazlı Demir, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Besni ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayında bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan durumlar ele alındı. Çalıştayda aynı zamanda halkın bağımlılıkla mücadelede daha bilinçlenmesi konusunda nelerin yapılabileceği konuşuldu. - ADIYAMAN

'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı yapıldı

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Sivil Toplum Kuruluşları, Nazlı Demir, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Bağımlılıkla mücadele' çalıştayı yapıldı - Son Dakika


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