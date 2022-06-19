Bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdiler - Son Dakika
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Bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdiler

19.06.2022 11:59

Bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdiler Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Yeşilay Bisiklet Turu'na katılarak bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi.

Bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdiler

BİLECİK - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Yeşilay Bisiklet Turu'na katılarak bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdi.

Yeşilay Bilecik Şubesi ve Bilecik Bisikletliler Derneği tarafından düzenlene etkinlik şadırvan mevkinden başlayarak Tefikbey Caddesi üzerinden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Etkinlikte katılımcılarla birlikte bisiklet süren Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Yeşilay ve Kızılay'ın öncülüğünde yapılan bu etkinlikle Bilecik'te farkındalık çalışması yürüttüklerini belirtti.

Bilecik Valiliği tarafından başlatılan Bırak Kazan Kampanyası ile Yeşilay Bisiklet Turu etkinliğinin örtüştüğünü belirten Vali Kızılkaya, "Bu vesileyle sigara kullanıcılarının sigarayı bırakmaları için önlerinde güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Kampanyaya katılan vatandaşlarımız bir ay boyunca sigarasız yaşamı deneyimlemiş olacak. Sadece kendileri için değil çevreleri içinde bir deneyim olacak. Kampanyanın sonunda sembolik de olsa hediyelerimiz olacak. En büyük kazanım herhalde hem maddi hem de manevi olarak bir ay sigarayı içmeyerek kampanyaya katılan herkese olacak. Bu vesileyle herkese sağlıklı yaşam diliyorum. Yeşilay'a ve Kızılay'a göstermiş oldukları çaba için teşekkür ediyorum" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Meydanı, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bağımlılıkla mücadele için pedal çevirdiler - Son Dakika

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